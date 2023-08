Quando arriva la recensione di Starfield?

Il lancio di Starfield è sempre più vicino – anche perché per alcuni l'early access comincerà dal 1 settembre – e possiamo confermarvi che, nella giornata di giovedì, la redazione di SpazioGames ha ricevuto il gioco per la recensione del prossimo titolo di casa Bethesda Game Studios.

Potrete trovare la recensione sulle pagine della nostra testata il 31 agosto alle ore 18.00, curata dall'editor-in-chief Stefania Sperandio (che, per qualche motivo legato forse al troppo caldo, sta scrivendo di sé in terza persona, ndr), dove approfondiremo tutti i dettagli e gli aspetti della nuova opera di Todd Howard e compagni.

Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che nelle scorse ore il team di sviluppo ha tenuto una ricca sessione di Q&A in cui ha discusso di diversi elementi dell'universo di Starfield: c'è stata la conferma che potremo comprare una casa in ogni città, ad esempio, ma anche quella che si potrà finire in prigione violando la legge – con un sistema che funziona similmente a quello di Skyrim, hanno sottolineato gli autori.

Tra gli altri dettagli anticipati in precedenza, che trovate nel report dallo Starfield Direct dello scorso giugno, vi ricordiamo anche le possibilità di personalizzazione della nave spaziale e del suo equipaggio, che potrete assumere per modificare alcune delle vostre caratteristiche.

L'uscita di Starfield è attesa per il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S. Il gioco di ruolo spaziale sarà disponibile dal day-one anche su Game Pass per tutti gli abbonati.

Coloro che acquistano l'edizione Premium o la Collector's Edition, potranno iniziare a giocare dal 1 settembre, con il pre-load che è già disponibile dalle scorse ore.

Fari puntati sul 31 agosto, dunque: in vista del lancio in accesso anticipato per i giocatori autori dei pre-ordini più "preziosi", ci troveremo sulle nostre pagine con molto, molto da dirvi sul viaggio che Bethesda ci proporrà in Starfield, la sua prima IP originale dopo i successi di The Elder Scrolls e Fallout.