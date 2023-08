Starfield sarà giocabile anche su PlayStation, davvero

Starfield, il prossimo gioco di esplorazione spaziale targato Bethesda, è previsto per il prossimo mese di settembre su Xbox Series X|S e PC, sebbene - in maniera teorica - il gioco potrebbe essere giocabile anche su console PlayStation.

Il colossale progetto che troverete anche su console Xbox Series S è infatti esclusivo per le piattaforme della Casa di Redmond.

Del resto, parliamo di un gioco che forse girerà anche su Xbox One grazie a un curioso stratagemma.

Stratagemma che, come riportato anche da GamingBible, potrebbe in un certo qual senso funzionare anche per quanto riguarda le console PlayStation.

Sony ha recentemente annunciato il prezzo e le specifiche del suo nuovo dispositivo portatile PlayStation Portal, precedentemente noto come Project Q.

Purtroppo, Portal non è una vera e propria console portatile nel senso tradizionale del termine, ma è in grado di trasmettere i giochi dalla console PlayStation solo se si dispone di una connessione Wi-Fi stabile.

Tuttavia, c'è un vantaggio nel fatto che PlayStation Portal sia un dispositivo di streaming poiché, come riportato da Windows Central, non è limitato alla sola PS5, ma può trasmettere anche i giochi Xbox, il che significa che tecnicamente sarete in grado di giocare a Starfield su un dispositivo PlayStation.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e avete intenzione di acquistare il PlayStation Portal, è interessante pensare che potrete giocare al prossimo RPG fantascientifico di Bethesda sul nuovo device di Sony, sfruttando al contempo alcune delle funzionalità del DualSense. Non male, insomma.

Ricordiamo in ogni caso che il gioco beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, anche se ciò starebbe preoccupando diversi utenti.

Ma non solo: nelle scorse ore, la nostra redazione ha ricevuto Starfield per lavorare alla recensione: ecco i dettagli su quando potrete leggerla.