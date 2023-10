Cyberpunk 2077 riceve il "remaster" gratuito dei fan

Phantom Liberty è disponibile su PC, PS5 o Xbox Series X|S dal 26 settembre scorso (incluso un update 2.0 per il gioco base), ma a quanto pare i modder non hanno di certo finito di rendere più bello da vedere Cyberpunk 2077.

Nel corso dei mesi il gioco di CD Projekt (che trovate ) ha spesso ricevuto contenuti dei fan, ma a quanto pare non è finita qui.

Advertisement

Alcune settimane fa è stata annunciata una mod gratuita atta a cambiare - in meglio - la grafica di Cyberpunk 2077.

Ora, come riportato da DSO Gaming, il modder "Halk Hogan PL" ha rilasciato il progetto HD Reworked 2.0 per Cyberpunk 2077, disponibile per il download gratis.

Secondo il modder, la versione 2.0 migliora la qualità di quasi tutte le texture rispetto alla versione 1.0. Inoltre, HD Reworked 2.0 revisiona le nuove texture dell'ambientazione, dell'architettura, dei graffiti e altro ancora.

Potete scaricare il tutto, in forma gratuita, da qui. Poco sopra potete trovare anche un video di confronto tra le texture vanilla e quelle nuove (e le differenze si vedono).

Per chi non lo sapesse, Cyberpunk 2077 HD Reworked Project è una mod che mira a migliorare la grafica rielaborando le risorse del gioco per ottenere una qualità migliore, preservando lo stile artistico originale.

Questa mod proviene dall'autore di The Witcher 3 HD Reworked Project, altro progetto dedicato a un altro classico di CDPR, oltre che di un lavoro simile pensato per Starfield.

Restando in tema, Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto anche un'altra mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Senza contare la mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.

Ma non solo: il nuovo finale di Cyberpunk 2077 rimette finalmente i toni di Night City nelle giuste sfumature, grazie a Phantom Liberty. Leggi il nostro speciale dedicato.