Starfield, che fine ha fatto il supporto promesso? Arriva una risposta

L'uscita di Starfield non ha impattato quanto avrebbe dovuto sul mercato, cosa questa che ha sicuramente diviso i giocatori.

Il gioco, reso disponibile gratuitamente fin dal day-one anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ha comunque avuto dalla sua un lancio importante.

Del resto, la release del gioco Bethesda ha contribuito a segnare un boom di iscritti al servizio, a riprova che diversi fan erano curiosi di provare un titolo così ambizioso e atteso.

Ora, mentre è emerso che Starfield ha meno giocatori di Skyrim, Todd Howard di Bethesda ha commentato che l'attuale team di sviluppo è ancora al lavoro sul gioco.

Dopo un lungo silenzio, era giunto il momento per Howard di fare un passo avanti e spiegare al mondo che il gioco ha ancora il supporto degli sviluppatori.

Durante un'intervista con Wired, Todd Howard ha parlato della sua carriera, ma ha anche menzionato che circa 250 sviluppatori sono ancora assegnati a Starfield, il che rappresenta circa il 55% del team di sviluppo di Bethesda.

Ciò significa che, almeno per il momento, il gioco sarà oggetto di ulteriori aggiunte e modifiche.

È stato questo supporto garantito a salvare Fallout 76 dalla sua debole performance iniziale un paio di anni fa, quindi potremmo vedere lo stesso risultato con Starfield.

Speriamo che ciò basti a scongiurare un'ulteriore e profonda crisi, visto anche che le recensioni degli utenti su Steam continuano a crollare.

È anche probabile che questo team continuerà a lavorare al titolo sci-fi fino a quando non passerà lentamente al prossimo The Elder Scrolls, attualmente in cantiere.

A confermare una situazione decisamente complicata per Starfield, ricordiamo che agli ultimi TGA ha ricevuto soltanto una nomination. E data la concorrenza serrata, è anche molto difficile che riesca a vincere.