Starfield continua a crollare: i fan fuggono su Skyrim

Quando Starfield è arrivato sul mercato, dopo tanti anni di attesa, la risposta dei fan è stata assolutamente eccezionale: il nuovo gioco di ruolo di Bethesda ha stabilito fin da subito nuovi record, non solo per lo studio ma anche per Microsoft, grazie all'inclusione nel servizio in abbonamento.

Bisogna infatti ricordare che è stato reso disponibile gratuitamente fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), contribuendo a segnare un boom di iscritti al servizio: diversi fan erano infatti curiosi di provare un titolo così ambizioso e così atteso nel panorama videoludico.

Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale è arrivata anche una profonda crisi: le recensioni degli utenti su Steam continuano a crollare, così come le vendite e i giocatori attivi che, adesso, stanno preferendo scappare su altri titoli di casa Bethesda.

Nelle scorse settimane vi avevamo segnalato ad esempio di un ritrovato entusiasmo per Fallout 76, ma nelle ultime ore è tornato alla ribalta anche quel gioco di ruolo di cui Starfield avrebbe dovuto rappresentare il vero erede: ci riferiamo, ovviamente, a Skyrim.

Come segnalato da Rock Paper Shotgun, nella scorsa giornata è infatti arrivato un sorprendente sorpasso del GDR fantasy: Skyrim ha intrattenuto ben 12.705 giocatori in contemporanea, contro i 12.334 di Starfield.

Questi numeri rendono ancora più evidente che qualcosa non abbia decisamente funzionato con il debutto della nuova IP di casa Bethesda, che a differenza di altre sue mastodontiche produzioni non sta riuscendo a trattenere i suoi giocatori.

Per fare un paragone, occorre ricordare che Starfield al lancio era riuscito a raggiungere circa 300mila giocatori: sebbene un calo sia inevitabile dopo alcuni mesi dal lancio, il crollo avuto da un titolo che avrebbe dovuto essere praticamente "infinito" nelle speranze di Todd Howard e soci è decisamente preoccupante.

A confermare una situazione decisamente complicata, ricordiamo che agli ultimi TGA ha ricevuto soltanto una nomination. E data la concorrenza serrata, è anche molto difficile che riesca a vincere.