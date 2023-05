Star Wars, l'open world di Ubisoft sta per vedere la luce

Anche Ubisoft si sta buttando nel mondo di Star Wars con un ambizioso open world di cui si parla da anni e che, stando ad alcune fonti, potrebbe finalmente iniziare a vedere la luce.

Dopo Star Wars Jedi Survivor, che potete recuperare anche tramite Amazon, l'idea di un open world ambientato nella galassia lontana lontana è molto elettrizzante.

Advertisement

Non che non ne sia valsa la pena, perché Electronic Arts ha recentemente dichiarato che Survivor è stato un grande successo.

Mentre i fan di Star Wars sono stati costretti a ricevere una brutta notizia per quanto riguarda KOTOR Remake, di cui abbiamo avuto una doccia fredda di recente.

Dopo un lungo silenzio è riemerso invece l'open world di Ubisoft dedicato a Star Wars, che potrebbe avere una finestra di uscita relativamente vicina.

Come riporta Kotaku, infatti, il titolo potrebbe uscire entro l'anno fiscale. Alcune fonti hanno riportato al sito la notizia che l'open world di Star Wars sarebbe destinato all'uscita per l'inizio del 2024.

Ubisoft ha spiegato agli investitori che, sebbene per l'anno fiscale trascorso ci siano stati degli evidenti cali negli utili, l'azienda si aspetta che titoli come Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones e almeno "un altro grande gioco" in uscita entro i prossimi 12 mesi potrà risollevare i numeri.

Secondo le fonti in questione, molto vicine ai piani alti della società, quel titolo aggiuntivo sarebbe proprio lo Star Wars open world.

Un progetto di cui si è sentito parlare per la prima volta nel 2021, ad opera di Ubisoft Massive, ma di cui sono scomparse le tracce da allora. Le indiscrezioni rivelano uno sviluppo niente affatto sereno, ed Ubisoft spera che questo sia il prossimo grande successo dell'azienda.

Un periodo in cui, stando ad informazioni già emerse, l'azienda si dovrà preparare a lanciare anche i titoli già citati.

Ubisoft terrà il suo evento durante la Summer Game Fest 2023, e proprio in questa occasione dovrebbero arrivare conferme o smentite.