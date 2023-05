Che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake? Arrivano brutte notizie

Lo sviluppo del remake di Star Wars KOTOR sembra essersi rivelato davvero più travagliato del previsto.

Il rifacimento di Knights of the Old Republic, uno dei giochi più amati di Star Wars (trovate il gioco originale su Amazon), avrebbe infatti riscontrato non pochi problemi durante la fase di produzione, sparendo dalle scene per mesi e mesi.

Un report di Bloomberg ne aveva del resto svelato il rinvio a tempo indeterminato, cosa questa che aveva mandato in allerta i fan.

Pare che Embracer Group, Disney e Sony Interactive Entertainment fossero rimasti molto delusi da come stessero procedendo i lavori sul remake, tanto che alla fine la decisione è stata quella di affidare il tutto a Saber Interactive.

A quanto pare, come riportato anche da GameRant, ciò potrebbe non essere bastato a salvare il progetto.

Un noto insider del settore ha recentemente condiviso una deprimente previsione per il remake di Star Wars Knights of the Old Republic, ipotizzando che il tanto atteso gioco non uscirà mai.

La notizia è emersa proprio quando i fan hanno iniziato a ipotizzare che il remake di KOTOR potrebbe apparire al prossimo PlayStation Showcase di mercoledì.

Jeff Grubb ha anche negato che il gioco possa mostrarsi durante l'evento Sony e lo ha fatto durante l'ultimo episodio del suo podcast Game Mess.

Per quanto queste ipotesi siano deprimenti, non devono essere interpretate come una condanna a morte per il remake di KOTOR.

A parte il fatto che Grubb ha espresso una semplice previsione personale, vale la pena ricordare che non tutti condividono la sua posizione pessimistica sul futuro di questo progetto. Insomma, come sempre diciamo in questi casi, la speranza è l'ultima a morire.

Del resto si era parlato del gioco come di un «prodotto enorme», ragion per cui perderlo per sempre sarebbe un disastro.

Nel mentre, Star Wars Jedi Survivor si è rivelato un successo, tanto che EA ha esclamato: «siamo felicissimi».

Infine, in attesa di scoprire il destino di KOTOR Remake, date un'occhiata alla nostra classifica dei migliori e peggiori videogiochi di Star Wars.