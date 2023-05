Star Wars Jedi Survivor è un successo, EA esclama: «siamo felicissimi»

Nonostante un inizio non proprio ottimale, Star Wars Jedi Survivor ha ottenuto risultati eccezionali, accumulando già milioni di giocatori ad appena una settimana dal lancio.

Il sequel di Fallen Order si è rivelato un prodotto divertente per i fan della saga (lo trovate su Amazon), ma allo stesso tempo il day-one è stato vittima di numerose problematiche legate all'ottimizzazione.

Advertisement

Proprio in queste ore è stata rilasciata la Patch 4, atta a correggere un gran numero di magagne e bug di vario tipo.

Nonostante ciò, EA ha recentemente celebrato il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, dichiarandosi «felicissima» del successo del titolo (via GamingBible).

L'amministratore delegato della compagnia, Andrew Wilson, ha parlato del gioco durante una telefonata mensile sui guadagni e ha lodato il team di sviluppo, Respawn, per aver fatto un ottimo lavoro con la nuova avventura di Cal Kestis, definendo il risultato «un lancio molto forte».

Wilson ha dichiarato: «Nelle prime settimane, milioni di giocatori si sono uniti a Cal Kestis e BD-1 nella loro ribellione contro l'Impero».

E ancora: «Siamo felicissimi. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di spostare il titolo di sei settimane per dare al team l'opportunità di raggiungere la qualità di gioco che volevano».

Nonostante i guai, Star Wars Jedi Survivor è in ogni caso un gioco solido, oltre ad essere sicuramente un passo nella giusta direzione per i titoli single player targati EA.

Respawn si è impegnato in ogni caso a risolvere i problemi attuali, molti dei quali sono stati risolti da una recente patch, ma gli sviluppatori hanno dichiarato che probabilmente ci vorranno settimane di aggiornamenti prima che tutti i bug siano risolti. Del resto, il lancio non è stato proprio dei migliori, con il gioco bersagliato dal consueto review bombing.

Nella nostra recensione lo abbiamo tuttavia premiato, spiegandovi che si tratta di un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise.