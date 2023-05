Avatar Frontiers of Pandora e Skull and Bones hanno, finalmente, una finestra di lancio ufficiale

Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, Ubisoft sembra finalmente pronta a lanciare le sue produzioni videoludiche più attese, inclusi anche i misteriosi Avatar Frontiers of Pandora e Skull and Bones.

Nel corso di una nuova earnings call, il publisher ha infatti confermato non solo l'intenzione di rilasciare presto il nuovo capitolo di Assassin's Creed (che potete prenotare su Amazon), ma anche numerose altre produzioni entro la fine dell'anno fiscale.

Advertisement

Ricordiamo che in particolare per il nuovo adattamento di Avatar e per Skull and Bones la situazione era diventata particolarmente problematica, dato che nel primo caso il debutto era stato rimandato ad un generico 2023-24, mentre per il titolo a tema piratesco sono arrivati addirittura i primi rimborsi ufficiali.

Oggi la situazione appare però leggermente più rosea: il giornalista Stephen Totilo di Axios sottolinea infatti che Ubisoft ha annunciato di voler lanciare molti dei suoi videogiochi più attesi entro la fine di marzo 2024 (via Push Square).

Company says it'll release AC Mirage, Avatar, Rainbow 6 mobile, Division Resurgence, Skull & Bones, The Crew: Motorfest, Xdefiant and "another large game" by end of March 2024 — Stephen Totilo (@stephentotilo) May 16, 2023

Tra i titoli confermati troviamo, oltre ai già citati Avatar Frontiers of Pandora e Skull and Bones, anche Assassin's Creed Mirage — che potrebbe uscire già ad ottobre — e The Crew Motorfest, insieme alla versione mobile di Rainbow Six, Xdefiant e «un altro grande gioco» non ancora annunciato.

Insomma, stando alle ultime dichiarazioni ufficiali di Ubisoft, mancherebbe ufficialmente meno di un anno all'uscita di queste produzioni ambiziose e particolarmente attese dai fan.

Sempre ammesso, naturalmente, che non arrivino ulteriori rinvii a sorpresa che mescolino nuovamente le carte in tavola: non possiamo che incrociare le dita e sperare che ciò non accada nuovamente. Vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, giusto per non farsi mancare nulla, la saga di Assassin's Creed ha compiuto un nuovo passo in avanti che probabilmente nessuno stava davvero aspettando: sono stati annunciati i nuovi NFT ufficiali ispirati ai più amati videogiochi del franchise.