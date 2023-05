Star Wars Jedi Survivor presto sarà sistemato su PC e console, arriva la nuova patch

Se state ancora giocando con Star Wars Jedi Survivor sappiate che il titolo migliorerà presto, sia su PC che su console, grazie ad una nuova patch.

C'erano grandi aspettative per il nuovo gioco sulla galassia lontana lontana, che potete recuperare anche su PS5 tramite Amazon, che sono state parzialmente ridimensionate dai problemi tecnici al lancio.

Già nei primi giorni post-lancio sia il publisher che lo sviluppatore hanno dovuto chiedere scusa a tutti i giocatori, promettendo soluzioni molto veloci.

Giusto la settimana scorsa era arrivata la quarta patch, che conteneva rimedi a tanti dei problemi presentati dal gioco, ma a quanto pare non sarà l'ultima.

Electronic Arts ha infatti annunciato i dettagli di quella che sarà la quinta patch di Star Wars Jedi Survivor, e forse nemmeno l'ultima.

I miglioramenti e i fix che verranno introdotti (che potete vedere per intero dal sito ufficiale) riguardano sia la versione PC che console.

Per quanto riguarda PC, tra i miglioramenti più importanti ci sono la maggiore stabilità delle performance su configurazioni avanzate, con ray tracing incluso. Anche su console i fix saranno dedicati alla stabilità in generale.

La patch numero 5 arriverà su PC a partire da oggi, e in seguito su console in un non meglio precisato futuro.

«Grazie per la vostra pazienza e supporto, state attenti alle patch future su tutte le piattaforme e fateci sapere se riscontrate ulteriori problemi.», commenta Electronic Arts nel comunicare le novità che arriveranno.

La speranza è che, come sempre, possa arrivare la fine di tutti questi aggiustamenti una volta per tutte.

Anche perché il titolo si è rivelato un successo a livello commerciale, e sarebbe bello celebrarlo completamente senza più pensare ai problemi di alcune versioni del gioco.

Ci saranno cose che, però, non potranno cambiare perché Star Wars Jedi Survivor è un gioco che si può rompere e per alcune cose non ci sono reali soluzioni.