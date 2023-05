Star Wars Jedi Survivor, disponibile da oggi la patch 4: ecco cosa cambia

Electronic Arts e Respawn hanno annunciato che già a partire da oggi 9 maggio sarà ufficialmente disponibile la patch 4 su tutte le versioni di Star Wars Jedi Survivor, con l'obiettivo di sistemare la maggior parte delle problematiche più gravi.

Il sequel di Fallen Order si è rivelato un prodotto particolarmente divertente per i fan della saga (lo trovate su Amazon), ma allo stesso tempo il day-one è stato vittima di numerose problematiche legate all'ottimizzazione, soprattutto per gli utenti che hanno scelto di acquistare Jedi Survivor su PC.

Dopo aver ammesso i problemi per quest'ultima versione, lo studio di sviluppo si è messo duramente al lavoro per cercare di migliorare la situazione, anche per quanto riguarda naturalmente le edizioni su console, annunciando numerosi bug fix e rivelandone tanti altri in arrivo.

Come riportato da Twisted Voxel, la patch include infatti alcuni cambiamenti specifici per le edizioni PC e PS5, mentre non sembrano essere stati segnalati fix esclusivi su Xbox Series X e Series S.

Le migliorie su PC includono un ray-tracing ottimizzato, streaming budget aggiornati e miglioramenti delle performance per alcune VFX e senza utilizzare il ray-tracing.

Inoltre, sono state migliorate le prestazioni su PC con CPU i7 e i9 di ultima generazione, ottimizzando anche il carico di lavoro complessivo di CPU e GPU in generale.

Su PS5 è stato invece sistemato un problema con l'HDR, che poteva comportare ad alcuni utenti di visualizzare impostazioni grafiche non corrette.

L'aggiornamento include naturalmente anche numerosi bugfix validi per tutte le versioni, come errori di salvataggio e problemi con gli ascensori e le spade laser: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, vi lasciamo al changelog completo in lingua inglese di Star Wars Jedi Survivor al seguente indirizzo.

Non è stata fatta alcuna menzione di un fix relativo all'improvvisa sparizione dei bonus pre-ordine, ma ci auguriamo naturalmente che la patch riesca a sistemare anche questo problema.

Curiosamente, i giocatori hanno anche scoperto che Star Wars Jedi Survivor è in grado di avvisare gli utenti quando qualcosa non va, segnalando un errore inatteso e consigliandoli di ricaricare un salvataggio precedente. In alternativa, potranno comunque continuare a giocare a loro rischio e pericolo.