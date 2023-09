Star Wars Jedi 3 si farà, a quanto pare

Il terzo capitolo della trilogia di Star Wars Jedi sarebbe in sviluppo, visto che è arrivata da poco un'importante conferma.

Survivor (che trovate su Amazon) ha mostrato anche la naturale evoluzione del protagonista rispetto al primo episodio.

Una produzione di più alto livello anche dal punto di vista qualitativo: nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che il sequel è decisamente migliore del predecessore.

Ora, dopo che è emerso che la nuova avventura di Cal Kestis potrebbe essere già nelle fasi iniziali di sviluppo, arriva un'ulteriore e gradita conferma.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, Cameron Monaghan, l'attore che interpreta Cal, ha accennato al terzo capitolo della serie.

Sfortunatamente, questo è il massimo che Monaghan ha potuto dire sul prossimo capitolo della serie, comunque inevitabile visto il successo dei primi due giochi.

Al momento in cui scriviamo, né EA né Respawn Entertainment hanno commentato questa notizia. Se la situazione dovesse cambiare, magari con una comunicazione da parte di publisher o sviluppatore, ci assicureremo di aggiornare la notizia.

Vale la pena notare che se lo sviluppo di un terzo gioco dovrebbe essere iniziato quest'anno, sebbene al momento non vi è ancora una finestra di lancio (non ci aspettiamo in ogni caso che il gioco possa uscire nella prima metà del 2024).

Nel mentre, la saga di Star Wars continuerà a essere presente sul mercato videoludico: tra i titoli più promettenti in arrivo troviamo sicuramente Outlaws, un open world sviluppato da Ubisoft Massive.

Un altro dei titoli più attesi dai fan è il misterioso Knights of the Old Republic Remake: dopo il cambio del team di sviluppo il titolo sembrava essere stato cancellato, ma Embracer ha confermato che è ancora in produzione.

Anche Star Wars Eclipse di Quantic Dream a quanto pare è ancora vivo, anche se lo sviluppo procede a rilento.