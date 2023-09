Che fine ha fatto Star Wars: Eclipse? Ci sono novità

Annunciato per la prima volta nel 2021, Star Wars: Eclipse è poi sparito dai radar dopo un reveal tutto sommato sorprendente.

A differenza della serie di Star Wars Jedi (che trovate anche su Amazon), il gioco in questione punta da tutt'altra parte.

L'anno scorso, lo sviluppatore Quantic Dream ha smentito le voci sul ritardo del gioco e sui problemi di sviluppo, precisando di non aver ancora annunciato una data di uscita.

In un'intervista successiva, l'amministratore delegato di Quantic Dream Guillaume de Fondaumiere ha dichiarato che Eclipse avrebbe mantenuto i fondamenti di gameplay classici della casa di Detroit Become Human, pur essendo un gioco d'azione e avventura.

Finora, però, nel 2023 Star Wars: Eclipse non è tornato a mostrarsi e alcuni si sono chiesti cosa sia successo al gioco. Durante una recente intervista con IGN US al Tokyo Game Show 2023, Lisa Pendse, vicepresidente del marketing di Quantic Dream, ha descritto lo sviluppo come "a fuoco lento".

«Posso dire che [Eclipse] esiste ancora? Perché esiste», ha detto Pendse quando le è stato chiesto un aggiornamento. «Solo che non è pronto. Sta cuocendo a fuoco lento».

Insomma, nonostante l'assenza dalle scene il gioco sembra ancora "vivo", sperando in ogni caso che non faccia la fine del remake di Star Wars Knights of the Old Republic, dato al momento per disperso e le cui ultime notizie non lasciavano presagire nulla di buono.

Star Wars Eclipse è un nuovo gioco d'azione e avventura ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, un'epoca d'oro per i Jedi centinaia di anni prima della nascita di Anakin Skywalker.

Secondo vecchie indiscrezioni, sarebbe necessario molto più tempo per lo sviluppo rispetto al previsto e un lancio potrebbe slittare addirittura al 2027.

Ipotesi a cui ha del resto risposto però lo stesso team di produzione, che ha voluto precisare di non aver annunciato alcuna data d'uscita.