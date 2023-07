Star Wars Jedi Survivor, Respawn sarebbe già al lavoro sul sequel

La nuova avventura di Cal Kestis potrebbe essere già nelle fasi iniziali di sviluppo: Respawn ha pubblicato una nuova offerta di lavoro legata proprio al team di Star Wars Jedi, suggerendo il possibile arrivo del sequel di Survivor.

Proprio come i film principali di Guerre Stellari, anche la saga di Star Wars Jedi era stata pensata per essere una trilogia: Survivor rappresenta dunque il secondo capitolo (lo trovate su Amazon) che ha mostrato anche la naturale evoluzione del protagonista rispetto al primo episodio.

Una produzione migliore anche dal punto di vista qualitativo: nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che Survivor è più elaborato rispetto al gioco precedente, pur con diverse sbavature grafiche.

E dopo l'entusiasmo dimostrato da EA per le vendite di gioco, l'annuncio del terzo capitolo sembrava quasi scontato: pur non essendo arrivato alcun reveal, eXputer segnala la pubblicazione di diverse offerte di lavoro proprio per Star Wars Jedi.

Tra queste la più importante è sicuramente quella di un "Principal Game Writer", in cui si richiede esperienza da oltre 8 anni per le sceneggiature di titoli tripla-A, ma emergono anche quelle in cui si ricercano senior VFX Artist.

Insomma, appare evidente che Respawn abbia iniziato a preparare il terreno per l'avventura finale di Cal Kestis: ovviamente non possiamo sapere con certezza quando uscirà, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena saranno diffuse ulteriori informazioni al riguardo.

Nel frattempo, la saga di Star Wars continuerà a essere particolarmente presente sul mercato videoludico: tra i più ambiziosi troviamo sicuramente Outlaws, un galattico open world sviluppato da Ubisoft Massive, autori della saga di The Division.

Un altro dei titoli più attesi dai fan storici è invece il misterioso Knights of the Old Remake: dopo il cambio del team di sviluppo il titolo sembrava essere stato cancellato, ma Embracer ha confermato che è ancora in produzione.