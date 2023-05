Star Wars KOTOR Remake vive ancora: c'è la conferma ufficiale

Lo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake sembrerebbe essersi rivelato più problematico del previsto, ma non sarebbe ancora arrivato il momento di mettere la parola "fine" sul progetto.

Il rifacimento del grande classico di BioWare (lo trovate su Amazon) ha infatti riscontrato diversi ostacoli, al punto che Embracer Group sembrava pronto addirittura a staccare la spina al progetto.

Dopo aver infatti inizialmente annunciato perfino un cambio del team di sviluppo — mossa decisamente insolita — un report di un noto insider aveva perfino fatto pensare il peggio, rivelando che Star Wars KOTOR Remake non sarebbe mai uscito.

E se il gruppo negli scorsi giorni non aveva fatto nulla per rassicurare i fan sullo stato dei lavori — anzi, riuscendo forse perfino a peggiorare la situazione — oggi Embracer Group pare aver finalmente deciso di fare chiarezza sulla vicenda, confermando che il Remake è ancora vivo e vegeto.

Come segnalato da Push Square, la holding svedese ha pubblicato l'ultimo report finanziario — potete visualizzarlo integralmente al seguente indirizzo — dove Star Wars KOTOR Remake figura ancora tra i giochi in sviluppo "annunciati".

È chiaro che non si tratti esattamente di un aggiornamento esaustivo sullo stato dei lavori, ma il solo fatto che non sia ancora stato ufficialmente cancellato non può che riaccendere la speranza dei fan di Guerre Stellari.

Knights of the Old Republic è ancora oggi uno degli adattamenti della saga più amati dai videogiocatori, dunque non possiamo che augurarci che il remake possa davvero rendergli giustizia. Non a caso, abbiamo perfino deciso di premiarlo come miglior gioco di Star Wars nella nostra classifica.

Chiaramente, questo unico update non è in grado di rivelarci alcuna eventuale finestra di lancio: continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati qualora arrivassero novità in merito.

