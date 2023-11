SSD WD_Black 2TB per PS5 a un prezzo bomba! 43% di sconto!

La PlayStation 5 ha un'opzione di archiviazione limitata nonostante il suo SSD da 1 TB. Questo è spesso insufficiente, poiché i giochi possono richiedere fino a 100 GB di spazio. Se state cercando un SSD interno per aumentare lo spazio disponibile, oggi c'è una buona offerta da considerare.

Su Amazon, è possibile acquistare l'SSD WD_BLACK SN850 da 2TB a soli 199,00€, scontato del 43% dal prezzo originale di 346,99€. Questo SSD interno, compatibile con PS5 e con licenza Sony, può essere acquistato anche a rate a tasso zero tramite Cofidis ed è sicuramente uno dei migliori SSD per PS5.

WD_BLACK SN850 2 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD NVMe è una scelta eccellente per gli utenti della PlayStation 5 che necessitano di spazio di archiviazione aggiuntivo o che temono che il terabyte integrato non sia sufficiente per tutti i loro giochi. Offre un ulteriore spazio di 2 TB con velocità di lettura fino a 7000 MB/s e di scrittura fino a 5300 MB/s.

È ideale anche per gli utenti PC che cercano un'unità di archiviazione di alta qualità, con capacità adeguata e a un prezzo ragionevole. La certificazione di compatibilità con il marchio PlayStation lo rende particolarmente adatto agli appassionati di videogiochi, permettendo di memorizzare i giochi sull'unità o di trasferirli dall'hard disk interno della console.

L'attuale offerta di Amazon sul WD_BLACK SN850 è una delle migliori mai viste, con un prezzo solo leggermente superiore al suo minimo storico di 11€ rispetto ai 199,00€ attuali. Vista la sua fluttuazione di prezzo negli ultimi mesi, questo sconto potrebbe non durare fino al Black Friday.

