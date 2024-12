Split Fiction sarà ai The Game Awards 2024, è ufficiale

The Game Awards 2024 sarà il momento dei grandi annunci e, ora è ufficiale, tra questi ci sarà anche il nuovo gioco di Hazelight Studios, che sembra si chiami Split Fiction.

Questo nome era apparso un po' di tempo fa e sembra molto plausibile, sebbene non ci sia stata ancora una conferma ufficiale del titolo del nuovo lavoro del team guidato dal vulcanico Josef Fares.

L'autore aveva iniziato a stuzzicare la community parlando del titolo, lasciandoci sfuggire ironicamente il nome del gioco già molti mesi fa.

Poco fa, tramite i canali social di Hazelight Studios, è stato decisamente più esplicito confermando la presenza del titolo durante la serata dei The Game Awards 2024.

Fares ha accolto la community all'interno degli studi di Hazelight, mostrando le attrici che saranno protagoniste della produzione che, ancora una volta, sembra voler proporre un gameplay cooperativo con due personaggi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Tra una serie di simpatici siparietti, sappiamo che l'attrice Kaja Chan interpreterà un personaggio di nome "Mio", mentre Elsie Bennet sarà "Zoe" all'interno del nuovo titolo di Hazelight Studios.

Fares si è espresso (ovviamente) con grande entusiasmo rispetto alla produzione, ma ovviamente non ha lasciato intendere nulla rispetto ad ambientazione, toni o altri dettagli di Split Fiction, sempre se sarà questo il nome definitivo del progetto. E chissà se verrà confermata anche la data di uscita trapelata qualche tempo fa, a questo punto.

Gli autori di It Takes Two (lo trovate su Amazon), già vincitori dei The Game Awards per altro, torneranno finalmente sul mercato con un titolo che non vediamo l'ora di scoprire al più presto.

Lo show di Geoff Keighley comincia lentamente a delineare la sua lineup di annunci per il 2024. Sappiamo che ci sarà Hideo Kojima e probabilmente delle novità sulle sue produzioni, così come i primi trailer di Borderlands 4 e Mafia: The Old Country.