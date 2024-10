Il nuovo gioco dai creatori di It Takes Two ha (forse) un nome

Un insider ha apparentemente rivelato il nome del prossimo gioco dello studio Hazelight, creatore di It Takes Two.

Il gioco multiplayer, che trovate su Amazon, è stato capace di essere accattivante sia per il suo gameplay che per la storia che è riuscito a mettere in scena.

Per questo motivo è stato rassicurante che, dopo It Takes Two, il team di Josef Fares ha reso noto che avrebbe continuato su quella direzione.

Secondo il dataminer "billbil-kun" (via VGC), noto per le sue anticipazioni accurate, il titolo si chiamerà Split Fiction.

La scorsa settimana, il direttore creativo Josef Fares aveva stuzzicato la curiosità dei fan, definendo il nuovo progetto «un brand nuovo chiamato S**** ******N».

L'account ufficiale di Hazelight aveva poi condiviso un'immagine parzialmente censurata di uno script, con annotazioni che includevano la parola "co-op", suggerendo che lo studio manterrà l'approccio multiplayer dei suoi precedenti titoli.

Secondo billbil-kun, il modo in cui il gioco dividerà lo schermo giocherà un ruolo fondamentale nel gameplay.

L'immagine teaser di Hazelight mostrava infatti vari schizzi di uno schermo suddiviso in diverse direzioni, indicando che una meccanica di split-screen dinamico potrebbe essere una caratteristica principale.

Hazelight è conosciuta per i suoi giochi esclusivamente cooperativi, come A Way Out e It Takes Two, che non offrono modalità single-player.

La scorsa settimana, lo studio ha annunciato che It Takes Two ha venduto oltre 20 milioni di copie.

In un'intervista del 2022, Fares aveva anticipato che il prossimo progetto sarebbe stato una sorpresa in senso positivo, aggiungendo: «Sta decisamente andando nella giusta direzione. E sarà qualcosa di davvero fottutamente figo.»

Mentre i fan attendono l'annuncio ufficiale, sembra che Hazelight stia preparando un'altra esperienza cooperativa innovativa, continuando la sua tradizione di giochi multiplayer unici e coinvolgenti.

Insomma, forse è in arrivo un'altra grande soddisfazione per Josef Fares e il suo team che, in un'intervista, aveva del resto svelato di essersi dovuto anche indebitare per poter produrre It Takes Two.