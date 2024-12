Split Fiction, dal creatore di It Takes Two, a quanto pare ha una data

Buone notizie per gli appassionati di giochi cooperativi: Split Fiction, il prossimo titolo sviluppato dai celebri Hazelight Studios di Josef Fares, ha a quanto pare una presunta data di uscita ufficiale. E l’attesa sarà breve.

Secondo le ultime indiscrezioni, un trailer di Split Fiction sarà svelato entro dicembre 2024 (via Deadlabs).

Tutto fa pensare che l’annuncio ufficiale avverrà durante i The Game Awards 2024, previsti per il 12 dicembre.

Una scelta che non sorprende, considerando che Josef Fares ha spesso utilizzato questo palco per presentare i suoi precedenti successi, come A Way Out e It Takes Two (che trovate su Amazon).

Ma non solo: il leaker billbil-kun è certo che il gioco vedrà la luce il 6 marzo 2025.

Il gioco promette di ridefinire il genere cooperativo, marchio di fabbrica di Hazelight Studios.

Anche se i dettagli sul gameplay sono ancora avvolti nel mistero, i teaser pubblicati in ottobre da Josef Fares suggeriscono una narrativa coinvolgente e meccaniche innovative.

Split Fiction sembra destinato a conquistare il cuore dei giocatori, proprio come i suoi predecessori, offrendo un’esperienza unica che unisce narrazione e cooperazione.

Segnate la data, quindi, sperando che a breve trovi conferma ufficiale: Split Fiction arriverà presto, e con ogni probabilità sarà uno dei titoli più discussi del 2025, un’altra avventura indimenticabile firmata Hazelight Studios.

Insomma, a quanto pare è in arrivo un'altra grande soddisfazione per Josef Fares e il suo team che, in un'intervista di alcuni mesi fa, aveva svelato di essersi dovuto anche indebitare per poter produrre It Takes Two.

Restando in tema, con un tweet che promette un evento «MOLTO grande», Andy Robinson di VGC sottolinea che le aspettative per i TGA del 12 dicembre sono alle stelle.

Infine, parlando ancora dei The Game Awards 2024 ormai alle porte, ecco data e orario italiano e dove vederli.