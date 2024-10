I giocatori non hanno dimenticato It Takes Two: superato un nuovo record

It Takes Two è stato una vera sorpresa e, fortunatamente per il team di sviluppo, anche un grande successo con le 20 milioni di copie vendute raggiunte recentemente.

Il titolo multiplayer, che trovate su Amazon, è stato capace di essere accattivante sia per il suo gameplay che per la storia che è riuscito a mettere in scena.

Nel 2021 è riuscito anche a vincere il premio come miglior gioco dell'anno durante i The Game Awards, collezionando ulteriori premi ad ogni occasione possibile e immaginabile.

Tuttavia si potrebbe pensare che It Takes Two possa essere stato il proverbiale fuoco di paglia, ma fortunamente il titolo Hazelight Studios non è stato dimenticato dai fan.

Come riporta lo stesso team tramite i profili social, It Takes Two ha superato un nuovo record assoluto di vendite:

«Siete i fan migliori del mondo», dice il team di sviluppo a tutta la community: «il modo in cui avete accolto il nostro gioco ci lascia senza parole!»

Nel celebrare le 20 milioni di copie vendute, Hazelight si riconferma incredibilmente grata verso «ognuno dei milioni di giocatori che hanno vissuto questa avventura insieme a Cody e May», a dimostrazione di quanto It Takes Two abbia lasciato il segno nella community.

Il successo lo si poteva immaginare già dai primi mesi dopo l'uscita, visto che ha venduto così rapidamente da potersi affiancare a mostri sacri come God of War Ragnarok, giusto per fare un esempio di videogioco decisamente più popolare.

Anche una grande soddisfazione per Josef Fares e il suo team che, in una recente intervista, ha svelato di essersi dovuto anche indebitare per poter produrre It Takes Two.

