Borderlands 4 e Mafia: The Old Country saranno ai The Game Awards 2024

A pochi giorni dall'arrivo dei The Game Awards 2024 comincia a infoltirsi la lista degli eventi, degli annunci e degli approfondimenti che vedremo durante la serata, e di sicuro ci saranno novità per Borderlands 4 e Mafia: The Old Country.

Borderlands 4, che Gearbox aveva già mostrato ad un fan malato terminale, sarà uno dei protagonisti della kermesse come annunciato tramite i profili social.

L’annuncio arriva con il tono scanzonato e irriverente che ha sempre contraddistinto il franchise, promettendo un momento spettacolare per i fan della serie. Ai The Game Awards 2024 è stato confermato che ci sarà un nuovo sguardo al nuovo capitolo della saga con un nuovo trailer.

Non si sa ancora molto su cosa aspettarsi, ma l’uso di termini come “ambizioso” suggerisce che Gearbox potrebbe puntare a una svolta significativa, magari ampliando il mondo di gioco o introducendo nuove meccaniche. È probabile che il team stia lavorando a qualcosa che spinga ulteriormente i confini della serie, già famosa per il suo mix di caos, humor e azione esplosiva.

La stessa cosa ha fatto 2K tramite il profilo ufficiale di Mafia, che ha condiviso un enigmatico messaggio sui social, annunciando la sua presenza ai prossimi The Game Awards 2024, lasciando intendere che qualcosa di grosso potrebbe essere in arrivo per i fan della saga.

Di recente abbiamo avuto anche una possibile finestra di lancio per i due titoli, quindi non ci resta che aspettare i prossimi trailer e avere l'idea precisa di quando potremmo giocare le due attese produzioni.

Non ci resta che attendere i The Game Awards 2024, in programma per il 12 dicembre (13 notte da noi), presso il Peacock Theater di Los Angeles, per scoprire cosa Hangar 13, Gearbox e 2K hanno in serbo per noi.

L'unica cosa che possiamo ipotizzare è che, con Borderlands 4, la serie possa effettivamente virare verso una struttura di mappe come open world totale, invece della struttura ad hub che ha sempre avuto da quando ha esordito sul mercato fino al terzo capitolo (che trovate su Amazon).