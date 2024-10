Josef Fares si fa prendere dall'entusiasmo e svela (quasi) il prossimo gioco dopo It Takes Two

It Takes Two è stato un successo per Hazelight Studios al punto che, sull'onda dell'entusiasmo, Josef Fares ha quasi annunciato il nome del prossimo progetto del team.

Giusto ieri, infatti, vi avevamo comunicato che It Takes Two ha superato le 20 milioni di copie vendute dal lancio ad oggi. Numeri esorbitanti per una produzione del genere che segnano un momento quasi storico per il team.

Anche una grande soddisfazione per Josef Fares e il suo team che, in un'intervista, ha svelato di essersi dovuto anche indebitare per poter produrre It Takes Two.

L'entusiasmo dell'annuncio delle copie vendute ha colpito sia il team che Fares stesso, visto che in queste ore ha svelato alcuni dettagli sul prossimo progetto (tramite IGN US). Tra cui il nome, o quasi.

Nelle ore successive all'annuncio c'è stato un certo movimento sui canali pubblici di Hazelight e Josef Fares.

In un post su X, Fares ha scritto:

«Ricevo molte domande sul prossimo gioco. Ecco un'anticipazione. È una nuova IP chiamata S* ****N. Non vedo l'ora di mostrarvela presto.»

Subito dopo, l'account ufficiale di Hazelight ha colto la palla al balzo per condividere un altro post, stavolta contenente una foto di un documento relativo a questa nuova IP, con un serie di post-it (probabilmente finti) attaccati.

Rispondendo ad alcuni commenti, sembra che il nuovo gioco di Hazelight sarà nuovamente pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, la stessa che ha sostenuto i precedenti successi dello studio, come A Way Out e It Takes Two.

Anche se molti dettagli rimangono segreti, è stato confermato che si tratterà di una nuova avventura cooperativa, in linea con la tradizione di Hazelight di creare giochi basati sul multiplayer cooperativo.

Il titolo multiplayer, che trovate su Amazon, è stato capace di essere accattivante sia per il suo gameplay che per la storia che è riuscito a mettere in scena. Per questo motivo è molto interessante, e rassicurante, che dopo It Takes Two il team di Josef Fares continuerà su quella direzione.