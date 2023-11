Soundbar LG S90QY 5.1.3 al prezzo più basso di sempre su Amazon! (25% di sconto)

La soundbar LG S90QY, potente e con una configurazione di 570W, 5.1.3 canali e subwoofer wireless, è disponibile su Amazon a soli 449,00€ in occasione delle offerte del Black Friday, calando dal prezzo originale di 599,00€. Questo significa beneficiare di un risparmio del 25%! È l'occasione perfetta per immergersi in un'esperienza audio surround di alta qualità con Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X. Ideale per gli amanti dei videogiochi e perfetta per TV LG. Affrettati, l'offerta è limitata!

Soundbar 5.1.3 LG S90QY, chi dovrebbe acquistarla?

Questa soundbar è un'opportunità imperdibile per gli appassionati di home cinema. Con una potenza totale di 570W distribuita su 5.1.3 canali e un subwoofer wireless, offre un'esperienza sonora totale e coinvolgente. È l'ideale per chi ama film, serie TV o videogiochi e vuole migliorare significativamente la propria esperienza di intrattenimento domestico. Grazie alla connettività Wi-Fi, può anche funzionare come uno speaker avanzato per ascoltare musica dallo smartphone o tablet.

LG S90QY dispone inoltre di una funzione per migliorare la qualità del suono, specialmente per i dialoghi nei film e nei programmi TV. Le tecnologie Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X garantiscono un audio realistico e immersivo. Inoltre, la porta HDMI supporta una risoluzione fino a 4K, evitando il tearing dell'immagine, un aspetto importante per i videogiocatori.

L'offerta della soundbar LG S90QY a soli 449,00€ è una grande occasione per elevare la qualità del vostro intrattenimento domestico. Questa soundbar si distingue per le sue eccellenti caratteristiche tecnologiche, versatilità e capacità di soddisfare sia gli amanti del cinema che i giocatori di videogiochi.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

