Sono già passati 3 anni dall'annuncio di GTA 6

Se pensate che sia passato molto dal primo trailer di GTA 6, sappiate che Rockstar ha confermato per la prima volta l'esistenza del progetto nel 2022.

Era il 4 febbraio 2022 quando Rockstar Games annunciava ufficialmente che Grand Theft Auto 6 era in fase di sviluppo attivo.

La conferma arrivò dopo anni di speculazioni e rumor, con lo studio che finalmente metteva nero su bianco l’esistenza del prossimo capitolo della saga.

Non lo fece in modo altisonante, anzi, perché Rockstar pubblicò un post su Twitter dove semplicemente diceva che stava lavorando a quello che oggi conosciamo come GTA 6.

«Molti di voi ci hanno chiesto informazioni su un nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto», esordiva Rockstar all'epoca.

L'ambizione era già altissima in questa fase, da parte dell'azienda, come vi avevamo raccontato:

«Con ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è sempre quello di andare ben oltre ciò che abbiamo già consegnato in precedenza. Siamo lieti di confermare che è in corso lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie.»

Da lì è passato un altro anno, perché il primo trailer venne pubblicato nel dicembre del 2023 in un grande momento di aggregazione che non è stato rovinato neanche dagli inevitabili leak del filmato.

E da allora è passato altrettanto tempo, mentre le aspettative del pubblico continuano a crescere, con i fan che analizzano ogni dettaglio emerso e si interrogano su quando Rockstar svelerà nuove informazioni.

Al punto che Half-Life 3 è diventato il nuovo GTA 6, o forse il contrario, visto cosa sta accadendo ai fan che cercano indizi in ogni dove.

Non sappiamo la data di uscita e, dal trailer, non abbiamo saputo effettivamente nient'altro su GTA 6. Non sappiamo neanche a che prezzo verrà venduto, visto che si parla addirittura dei famigerati $100 dollari di prezzo finale.