GTA 6 potrebbe costare più di 80 dollari (ma salvare l'industria)

Secondo il rapporto annuale di Matthew Ball, intitolato “State of Video Gaming” 2025, il prezzo di lancio di Grand Theft Auto 6 potrebbe oscillare tra gli 80 e i 100 dollari.

Del resto, il quinto capitolo della serie continua a incassare numeri da capogiro.

Ricordiamo che mesi fa si vociferava che Rockstar avrebbe fatto pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, viste le dimensioni, la portata e i costi di sviluppo, voce poi smentita.

Il nuovo rapporto, se confermato, segnerebbe di fatto un punto di svolta nel costo dei videogiochi, aprendo la strada a un generale aumento dei prezzi nell’industria.

Matthew Ball, analista di grande rispetto nel settore (via GameSpot), sottolinea che: «C’è speranza che Take-Two fissi il prezzo di GTA 6 a 80 o persino 100 dollari, rompendo una barriera chiave e consentendo al mercato di adeguarsi.»

In termini reali, i prezzi dei videogiochi non sono mai stati così bassi. Tuttavia, i budget di sviluppo sono a livelli record, riducendo notevolmente il margine di profitto per copia venduta rispetto agli anni 2000.

Come spiega Ball: «Nessun giocatore spera in un aumento di prezzo, ma bisogna ricordare che, in termini reali, i prezzi dei giochi confezionati non sono mai stati più bassi di oggi, nonostante i costi di produzione siano ai massimi storici.»

GTA 6 è probabilmente il titolo più atteso della storia dei videogiochi, e se c’è un gioco che può permettersi di fissare un prezzo premium, è proprio questo.

Ball ritiene che il lancio di GTA 6 nel 2025 influenzerà non solo le ore di gioco dei fan, ma anche la spesa generale del settore: «L’impatto di GTA VI sul tempo e sulla spesa dedicata all’industria sarà misto, dato che il gioco sarà inizialmente esclusivo per console e cannibalizzerà (notevolmente) le ore/spesa su altri titoli.»



Con budget in crescita e aspettative sempre più alte, sembra solo una questione di tempo prima che i giochi di grande calibro superino la soglia degli 80 dollari. E se qualcuno può permettersi di farlo, quel qualcuno è Rockstar Games.

