Half-Life 3 è diventato il nuovo GTA 6 (e viceversa)

È strano pensare che nel 2025 siamo tornati a parlare incessantemente di Half-Life 3, ed è ancora più strano pensare che i fan lo stanno facendo con i toni della caccia agli indizi di GTA 6, e viceversa.

Da qualche settimana, infatti, i fan di Half-Life continuano a sperare in un annuncio legato a Half-Life 3 grazie ad alcune indiscrezioni arrivate di recente. E il fermento nella community ha fatto crescere le speculazioni su un possibile ARG (Alternate Reality Game) orchestrato da Valve (come riporta IGN US).

Tutto è iniziato con un criptico tweet di Mike Shapiro, voce del misterioso G-Man, che ha menzionato il 2025 insieme agli hashtag #Valve, #HalfLife e #GMan. Questo ha ovviamente scatenato una serie di teorie sempre più elaborate.

Al centro delle speculazioni c’è il numero 197, trovato in diversi dettagli legati a Shapiro. Il suo nuovo brano, Best Long Dog, dura esattamente 197 secondi ed è uscito 197 giorni dopo il precedente. Alcuni fan vedono in questa cifra un riferimento all’isotopo stabile dell’oro, 197Au, un richiamo diretto a GoldSrc, il motore originale di Half-Life. Inoltre, il numero compare in tre contesti distinti, portando alcuni a sospettare che il 19 luglio (19/7) possa essere una data significativa.

I fanno hanno anche tirato in mezzo Counter-Strike 2 in qualche modo. Valve ha recentemente ribattezzato un corridoio della mappa de_train in "Longdog", un potenziale riferimento al titolo del brano di Shapiro. Questi dettagli, combinati con la fame di notizie da parte della community, proprio come accade per GTA 6.

Non passa settimana senza che non ci sia un presunto indizio sull'uscita di GTA 6, e questo ha creato una vera e propria isteria relativa a qualsiasi cosa esca nei meandri di Rockstar. Non aiutano neanche i finti leak, che di tanto in tanto arrivano e non fanno altro che gettare benzina sul fuoco.

A questo punto uscirà prima Half-Life 3 o GTA 6? La risposta potrebbe essere più sorprendente del previsto.

Il mai pubblicato sequel del titolo di Valve (lo trovate su Amazon in un milione di edizioni) potrebbe davvero arrivare sul mercato, prima o poi.