GTA 6 è realtà: ecco il primo trailer!

Finalmente, dopo un'attesa durata per ben 10 anni, Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer del tanto atteso GTA 6.

Il filmato, che trovate poco sotto e pubblicato in anticipo rispetto alla data stabilita, ha una durata ufficiale di 1 minuto e 31 secondi, in cui gli sviluppatori ci mostrano di che pasta è fatto il loro nuovo progetto.

Un gioco atteso da migliaia di giocatori in tutto il mondo, il quale farà dimenticare una volta per tutte l'altrettanto monumentale GTA V (che trovate in ogni caso su Amazon in versione current-gen).

Ora, dopo che durante la giornata di ieri Rockstar aveva iniziato a "preparare il terreno" per il trailer, è arrivato il momento di ammirarlo in tutto il suo splendore.

Il filmato inzia con Lucia, la protagonista, nella prigione di quella che è la città più amata da ogni fan della serie, ossia Vice City.

Vari spezzoni con grafica in-game mostrano il contesto in cui ci muoveremo, ossia la sfarzosa metropoli costiera ispirata a Miami, inclusi alcuni riferimenti ai social network e alle live tanto in voga in questi anni, alle corse clandestine, alle feste in piscina, nei locali notturni e chi più ne ha più ne metta, inclusa la consueta satira alla società americana.

Ovviamente, non manca neppure un riferimento a Jason, secondo protagonista del gioco e "partner-in-crime" di Lucia.

Da quello che è possibile capire, Rockstar Games è stata costretta a pubblicare in rete il video in anticipo per via di un leak ai suoi danni, l'ennesimo.

«Il nostro trailer è trapelato, quindi guardate il vero trailer su YouTube», si legge in un post pubblicato sui social. Il filmato era infatti previsto per le 15 ora italiana del 5 dicembre e non alla mezzanotte dello stesso giorno.

L'uscita di GTA 6 è genericamente prevista nel corso del 2025, a conferma delle voci precedentemente rilasciate.

Le uniche versioni segnalate al momento sono PS5 e Xbox. Nessun riferimento a un'eventuale edizione PC.

Del resto, il post in cui Rockstar Games comunica data e orario del primo trailer di GTA 6 è diventato il post con più "Mi piace" di sempre dedicato al gaming.

In attesa di una data di uscita esatta e altre informazioni sul gioco, avete letto che i fan sono tornati ad analizzare una maglietta aggiunta su GTA V, scoprendo che la data del reveal di GTA 6 è sempre stata sotto gli occhi di tutti?