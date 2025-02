GTA 6 non ha davvero svelato la data di lancio: «Un errore»

Nelle scorse giornate era emersa l'ennesima indiscrezione legata alla data d'uscita di GTA 6, ma che arrivando da uno store reputato affidabile aveva attirato notevolmente l'attenzione degli appassionati.

Come vi raccontammo sulle nostre pagine, un noto negozio con sede in Uruguay aveva infatti scritto che l'uscita del sesto capitolo di Grand Theft Auto era prevista il prossimo 17 settembre, spiegando che la data sarebbe stata fornita direttamente da PlayStation.

Dichiarazioni che hanno subito lanciato diversi sospetti, motivo per cui vi avevo avvertito già allora di prendere il tutto con fortissime precauzioni, ma che oggi apprendiamo fossero false: come riportato da Dexerto, il negozio ha infatti rimosso ogni traccia della data d'uscita, scusandosi per l'accaduto con un comunicato ufficiale.

XUruguay ammette infatti di non aver ricevuto alcun tipo di contatto o comunicazione che svelasse la data di GTA 6 e di aver inserito il 17 settembre... dopo che gli era comparsa con una ricerca su Google.

Il negozio si scusa dunque per quello che reputa essere «un errore», ribadendo che non sanno nulla di nuovo rispetto a quanto già è stato svelato da Rockstar Games stessa.

Insomma, il successore di GTA V (che trovate invece su Amazon) si farà ancora aspettare, con sorpresa di praticamente nessuno, ma personalmente credo poco al fatto che si sia trattato di "un errore".

L'informazione poteva essere smentita subito dopo la prima richiesta di chiarimenti, invece si sono tirate in ballo presunte partnership con PlayStation, alimentando la curiosità e generando inevitabilmente traffico per il loro negozio online.

Posso solo sperare per loro che alla fine il gioco sia valso la candela, ma purtroppo per gli appassionati bisognerà ancora pazientare in un'attesa che sta diventando molto più lunga del previsto.

È infatti passato più di un anno dal debutto del primo trailer ufficiale, cosa che ha ovviamente scatenato il seguirsi di teorie più o meno improbabili sui contenuti di gioco. E anche il doppiatore di Arthur Morgan si è stancato di vederle.