Civilization VII è realtà, dal day-one anche su console

Con un primo teaser ufficiale comparso durante la Summer Game Fest, è stato svelato ufficialmente Sid Meier's Civilization VII, ossia la prossima incarnazione della storica saga di 4X, in arrivo nel corso del 2025 sia su PC che su tutte le console: si parla di un lancio simultaneo su computer, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4 e Xbox One.

Intervenendo nel corso della Summer Game Fest dopo la presentazione del teaser, Sid Meier ne ha anche approfittato per ringraziare i fan per il longevo supporto dato alla saga, anticipando che scopriremo di più ad agosto, quando ci sarà un reveal più approfondito delle novità di gameplay che caratterizzeranno Civilization VII.

La saga è sempre stata celebre per la sua capacità di farci impersonare alcuni dei leader storici più di rilievo, guidando la nostra civilizzazione dai suoi albori al futuro — come il trailer suggerisce molto bene.

«Il franchise strategico vincitore di numerosi premi torna con un nuovo rivoluzionario capitolo» leggiamo nella descrizione del gioco, sul sito ufficiale.

«Sid Meier's Civilization VI ti mette nelle mani il potere di costruire il più grande impero che il mondo abbia mai conosciuto».

«Governa come molti leader leggendari nel corso della Storia. Stabilisci la tua civilizzazione, costruisci città e meraviglie architettoniche per espandere il tuo territorio, conquista o coopera con civiltà rivali alla ricerca della prosperità, esplora le lande più remote di un mondo sconosciuto. Sarai in grado di costruire un impero capace di superare la prova del tempo?».

Come sempre, il gioco sarà sviluppato dai veterani di Firaxis Games. In attesa di agosto, i fan dei 4K possono cominciare a tenere le antenne puntate.

La precedente iterazione, Civilization VI, era arrivata nel 2016 e qui trovate la nostra recensione firmata dall'esperto Daniele Spelta.