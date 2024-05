[SONDAGGIO] Su quale piattaforma giocate?

Uno studio diffuso nelle scorse ore dai colleghi di Kotaku, realizzato da Newzoo, ci ha fornito alcuni numeri interessanti relativamente all'andamento dell'industria e alla sua crescita nel corso del 2023.

I dati, come vi ha spiegato il nostro Valentino Cinefra nella notizia dedicata, parlano in generale di un anno di ripresa dopo le flessioni post-pandemiche, con però un'impennata in particolare per il mercato dei videogiochi su PC.

Le vendite (da software, microtransazioni e altri acquisti digitali) hanno fatto segnare una crescita del +8,4% rispetto al 2022 su computer. Su console, nello stesso periodo, l'aumento è stato solo dello +0,3%, mentre il mercato mobile ha avuto una piccola flessione di circa il -2% nel corso del 2023.

Parliamo, nel caso di smartphone e tablet, comunque di un mercato spaventosamente redditizio, le cui entrate globali nel 2023 sono state pari a $89,9 miliardi, su console di $52,4 miliardi. Il mercato PC è un po' più indietro, con $39 miliardi.

Mentre la nuova generazione di console è insomma nel pieno del suo ciclo vitale – e, anzi, si avvicina alla sua seconda metà –, mentre Nintendo si prepara a presentare una erede di Switch che dovrebbe dare una scossa al suo prossimo anno fiscale e mentre il cloud e i PC handheld continuano a farsi strada dopo il successo di Steam Deck, sarà allora interessante capire se e come continueranno a crescere tutti questi diversi approcci al videogioco.

Vi poniamo quindi una domanda: qual è la piattaforma su cui giocate di più? Qual è, insomma, quella che meglio si lega al vostro modo di approcciare i videogiochi? Siete utenti da smartphone sul divano, da tablet con abbonamento al vostro servizio cloud preferito, o semplicemente preferite l'approccio più tradizionale con PC o console dedicati al gaming?

Fatecelo sapere votando nel sondaggio!