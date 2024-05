Le console cedono il passo al gaming su PC: ecco i numeri

Il mercato dei videogiochi sta cambiando sensibilmente da qualche anno a questa parte, ed è interessante vedere gli ultimi studi relativi alle vendite che mettono in mostra un dato importante: il gaming su PC sta crescendo più velocemente del gaming su console.

Come riporta Kotaku, le vendite complessive del mercato console e mobile sono comunque più alte di quelle su PC, ma la piattaforma della "master race" sta aumentando i propri volumi di vendite più in fretta.

Un rapporto recentemente pubblicato dai ricercatori di mercato di Newzoo ha rivelato che, rispetto al 2022, il 2023 è stato un anno di ripresa per l’industria.

La maggior parte dei profitti sulle piattaforme sono tornati alla normalità dopo l’ascesa e la caduta causata dalla pandemia di Covid-19 e, in questo contesto, il mercato che ha recuperato più terreno è proprio quello dei videogiochi su PC.

Le vendite di giochi per PC, le microtransazioni e altri acquisti digitali sono cresciute dell’8,4% nel 2023 rispetto al 2022. Nello stesso periodo, le console hanno registrato un aumento solo dello 0,3%, mentre i giochi mobile si sono ridotti di circa il 2%.

Come detto, complessivamente il mercato dei giochi mobile e per console è ancora più elevato di quello dei giochi su PC. Si stima che le entrate globali nel 2023 su mobile siano state di $89,9 miliardi, e di $52,4 miliardi per console. I giochi su PC, invece, si sono fermati (per modo di dire) a $39 miliardi.

Il dato è molto interessante soprattutto se riprendiamo la crescita rallentata delle vendite di console, che dimostrano come le abitudini dei videogiocatori stiano lentamente cambiando rispetto a quanto potessimo immaginare. In particolare per quanto riguarda PS5, visto che il 50% della community PlayStation è rimasta ancora nella vecchia generazione.

