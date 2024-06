[SONDAGGIO] Nintendo Direct, che voto dai all'evento?

Da ormai parecchio tempo si parla di come Nintendo Switch sia ormai alla fine della sua generazione. Eppure, la console ibrida di casa Nintendo continua a mettere in campo una quantità di giochi davvero fuori scala e, mentre tutti tengono il fiato sospeso in attesa di scoprire la sua erede (che dovrebbe essere svelata il prossimo anno o comunque entro la fine dell'anno fiscale, che scade a marzo 2025), ecco quindi arrivare un Nintendo Direct ricchissimo di nuovi titoli.

Dal nuovo The Legend of Zelda con protagonista la principessa Peach al ritorno di Mario & Luigi, passando per un Super Mario Party tutto nuovo e per il ritorno (finalmente) di Metroid Prime 4, che finalmente si muove verso una release nel 2025.

Il Direct delle scorse ore, inoltre, ha dato spazio anche a titoli third-party, tra i quali il ritorno di Ace Attorney o (finalmente) il debutto di Fantasian anche all'infuori di piattaforme Apple, dove fino a ora era rimasto confinato.

Insomma, il Direct nei suoi quaranta minuti ha cercato di mostrare qualcosa un po' per tutti i palati. Vogliamo però sapere cosa ne pensate voi, che nei precedenti sondaggi avete accolto con tiepida delusione la Summer Game Fest ma con entusiasmo l'Xbox Games Showcase.

La domanda è sempre la stessa: che voto dareste al Nintendo Direct del 18 giugno? Fatecelo sapere nel sondaggio!