Metroid Prime 4 Beyond è vivo ed esce nel 2025!

Altra bomba nel corso del Direct di Nintendo: è stato confermato che Metroid Prime 4 Beyond (questo il titolo ufficiale del ritorno di Samus Aran) uscirà nel corso del 2025.

Il gioco è stato inoltre mostrato in un primo, breve video di gioco, dimostrando che erediterà la visuale in soggettiva e le caratteristiche dei precedenti capitoli.

Advertisement

Dopo averlo quindi annunciato per la prima volta più di sette anni fa, Nintendo ha rivelato - ancora una volta - Metroid Prime 4, dando anche un primo sguardo al gameplay, che potete vedere nel player poco più in basso.

Annunciato in occasione del Nintendo Direct del giugno 2024, il trailer ha mostrato una miriade di clip di gioco insieme a una manciata di bestie aliene che Samus dovrà combattere nella sua nuova avventura.

La Grande N aveva annunciato per la prima volta che Metroid Prime 4 era in fase di sviluppo durante la presentazione all'E3 2017, con Bandai Namco Studios al comando.

Tuttavia, stando alle informazioni trapelate nei mesi successivi, il progetto ha avuto un'evoluzione travagliata, tanto che nel 2019 lo sviluppo è ripartito e che Retro Studios (ossia gli sviluppatori originali del franchise) sarebbero stati incaricati di realizzare il gioco.

Il primo Metroid Prime è uscito inizialmente nel 2002 per GameCube ed è stato un successo per Retro Studios, lodato per aver tradotto il gameplay in stile 2D della serie nella terza dimensione.

Il successo di Metroid Prime è stato seguito da ben due sequel, un prequel e tre spinoff. L'ultimo capitolo della serie Metroid Prime è stato un remaster dell'originale, uscito per Nintendo Switch nel 2023 (recensito qui).

Se vi va di recuperarlo, lo trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso (e in versione fisica).

Infine, vediamo tutte le novità dal Nintendo Direct del 18 giugno, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e non solo.