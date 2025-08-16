Lo studio di sviluppo Hangar 13 ha annunciato ufficialmente che Mafia: Terra Madre riceverà presto un importante aggiornamento gratuito che introdurrà la tanto attesa modalità Free Ride.

Una notizia che non solo arricchirà ulteriormente l’esperienza di gioco, ma che rappresenta anche un’occasione per celebrare il successo del titolo (che trovate su Amazon).



Nelle parole degli sviluppatori traspare un sincero ringraziamento verso la community: Come prima cosa, desideriamo ringraziare voi, la nostra appassionata e fedelissima community, per aver reso il lancio di Mafia: The Old Country un successo .

Un successo che non viene espresso in termini numerici di vendite, ma riconosciuto attraverso la risposta positiva dei giocatori e il supporto costante della fanbase.



L’aggiornamento Free Ride è già stato confermato come completamente gratuito e sarà disponibile nei prossimi mesi per tutti i giocatori.

Anche se i dettagli precisi sono ancora avvolti nel mistero, Hangar 13 ha anticipato che la nuova modalità porterà con sé attività inedite e ulteriori contenuti pensati per arricchire la rigiocabilità. Una promessa che fa crescere l’attesa per scoprire come verrà ampliata l’esperienza.



In attesa dell’arrivo dell’aggiornamento, gli sviluppatori invitano a rigiocare Mafia: Terra Madre nella modalità Esplora, così da andare a caccia di collezionabili, oppure a provare il gioco con il doppiaggio in siciliano, che conferisce un sapore unico all’intera narrazione.

Inoltre, viene assicurato che qualunque sia il modo in cui si deciderà di rivivere l’avventura, resteranno sempre disponibili tutti gli abiti, i collezionabili, le auto, gli Amuleti e gli altri oggetti sbloccati durante la prima partita.

Nella nostra recensione, il titolo ha conquistato un notevole 8 su 10, grazie alla sua impronta narrativa, al ritmo serrato della trama e a un prezzo di lancio decisamente competitivo.

Ma non solo: per celebrare l’uscita del gioco, abbiamo deciso di rendere omaggio alla serie con una nuova playlist su Spotify, dedicata proprio a Mafia.