La lineup ufficiale di Xbox per la Gamescom 2025 è finalmente arrivata e include oltre trenta giochi giocabili e mostrati al pubblico. Una presenza imponente, che conferma la volontà di Microsoft di dominare la fiera di Colonia.

Tuttavia, tra i tanti titoli annunciati spicca una grande assenza: Fable. L’RPG firmato Playground Games, da anni in sviluppo e vero e proprio reboot del classico Xbox (che trovate su Amazon), era stato originariamente presentato con un’uscita fissata per il 2025, ma da tempo non riceve aggiornamenti concreti.



Già rinviato una volta e privo di una nuova finestra di lancio, il gioco non compare nell’elenco dei titoli che Microsoft porterà alla Gamescom.

Questo silenzio ha alimentato i timori dei fan, molti dei quali cominciano a credere che il progetto possa subire un ulteriore rinvio. Le recenti difficoltà interne alla compagnia, con i pesanti licenziamenti che hanno colpito circa 14.000 dipendenti, non fanno che rafforzare i sospetti di problemi produttivi dietro le quinte.



Perché questa assenza pesa così tanto? Semplice: Fable è considerato uno dei progetti più importanti per il futuro di Xbox.

La sua mancanza nella kermesse tedesca suggerisce che il team non sia ancora pronto a mostrare materiale inedito. Al momento, le prossime occasioni per rivedere il gioco potrebbero essere i The Game Awards a dicembre, dato che il Tokyo Game Show non vedrà una forte presenza Microsoft.



Alcuni insider parlano addirittura di un rinvio al 2027, ipotizzando scenari che includono anche un debutto su PlayStation 5.

Più realisticamente, c’è ancora speranza che Fable possa arrivare entro l’inizio del 2026, ma i fan sanno ormai che l’attesa potrebbe essere molto più lunga del previsto.



Intanto, la Gamescom 2025 offrirà oltre venti titoli giocabili in anteprima, inclusa la tanto attesa demo di Hollow Knight: Silksong. Un contentino che, tuttavia, non riuscirà a placare la delusione di chi sperava di rivedere finalmente il ritorno della storica saga fantasy targata Xbox.