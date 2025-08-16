Metal Gear Solid Delta si prepara finalmente al debutto questo mese, ma Konami ha voluto chiarire fin da subito un punto cruciale: il nuovo rifacimento non sostituirà in alcun modo l’originale Metal Gear Solid 3.

Una presa di posizione netta, che lascia intendere come la compagnia voglia offrire ai giocatori la libertà di scegliere quale versione preferire, senza imporre una “definitiva”.



Remake e remaster, di solito, vengono presentati come il modo migliore per rivivere grandi classici del passato, grazie a controlli modernizzati e grafica aggiornata. Tuttavia, nel caso di Metal Gear Solid Delta (preordinabile al minimo prezzo su Amazon), Konami sembra voler proporre piuttosto un’alternativa, che conviva con l’originale.

Del resto, il titolo di Hideo Kojima resta uno dei più amati della saga e non pochi veterani conservano un legame affettivo con la versione del 2004.



In un’intervista a PC Gamer riportata da GamesRadar, il produttore della serie Noriaki Okamura ha spiegato che i giocatori più giovani probabilmente troveranno nel remake un’esperienza più accessibile, grazie al rinnovato comparto tecnico in Unreal Engine e ai controlli modernizzati.

Allo stesso tempo, Okamura ha riconosciuto che i fan di lunga data potrebbero preferire ancora la versione originale, proprio perché mantiene intatto lo stile creativo di Hideo Kojima, assente nel remake.



Secondo il produttore, quindi, non si tratta di imporre un nuovo standard ma di “lasciare la scelta ai giocatori”. Una filosofia condivisa anche da David Hayter, storico doppiatore di Snake, che ha ribadito come i titoli originali siano ancora oggi perfettamente godibili.

In questo senso, il remake non si pone come un sostituto, bensì come una versione alternativa della stessa grande avventura.



Konami, intanto, punta forte sul ritorno di Metal Gear Solid 3, ma senza rinnegare il passato: la Master Collection consente infatti di riscoprire facilmente i capitoli classici, dando così modo a ogni fan di scegliere come affrontare l’esperienza.

E con i rumor di un futuro remaster di Metal Gear Solid 4, l’intera saga sembra destinata a tornare in auge su sistemi moderni, lasciando al pubblico la libertà di decidere quale versione rimane, per loro, quella definitiva.