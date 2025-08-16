Siamo ormai pronti al grande reveal mondiale di Call of Duty: Black Ops 7 durante l’Opening Night Live della Gamescom della prossima settimana, ma i giocatori interessati a Nintendo Switch 2 farebbero meglio a non farsi troppe illusioni.

Secondo l’affidabile insider billbil-kun, infatti, il nuovo capitolo della saga non arriverà sulla console ibrida Nintendo al lancio.



Come riportato su Dealabs, non ci sarebbero piani concreti da parte di Microsoft e Activision per portare Black Ops 7 (il 6 lo trovate scontato su Amazon) sulla nuova piattaforma fin dal day one di quest’anno.

La stessa fonte sottolinea che «resta incerto se Activision pianifichi un porting futuro», ma al momento non esiste alcuna traccia di una versione dedicata a Switch 2 nelle indagini compiute.



Nonostante la delusione, si tratta di una scelta che non sorprende più di tanto. Da un lato, il lancio recente di Switch 2 ha complicato le finestre di sviluppo; dall’altro, Activision si trova sempre a dover rispettare una tabella serrata per pubblicare un nuovo Call of Duty ogni anno.

Già a giugno, però, l’azienda aveva confermato di essere «impegnata a portare il franchise su Switch», per cui la sensazione diffusa è che sia solo questione di tempo prima che il brand torni stabilmente sulle console Nintendo.



Quanto alle altre informazioni emerse, billbil-kun conferma che Call of Duty: Black Ops 7 arriverà anche in edizione fisica per Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 80 euro.

Inoltre, viene ribadita la data di uscita del 14 novembre, già anticipata lo scorso mese da un altro insider, TheGhostOfHope.



In definitiva, sebbene l’assenza dal day one su Switch 2 faccia discutere, è difficile immaginare che Activision possa rinunciare a lungo a una piattaforma che si preannuncia come un nuovo successo commerciale.

La domanda non è più “se” Call of Duty sbarcherà su Switch 2, ma semplicemente “quando”.