L'ultimo JRPG del creatore di Final Fantasy arriva su Switch

Fantasian ci ha sempre incuriosito, anche se l'ultimo JRPG di Hironobu Sakaguchi non è purtroppo mai arrivato su console, fino ad oggi.

Lasciando da parte da saga di Final Fantasy che è continuata negli anni arrivando al sedicesimo capitolo (lo trovate su Amazon), sono tanti i giochi più classici meritevoli di attenzione.

Fantasian, che tra l'altro è stato diviso in due parti, è un tipo di JRPG che tutti i fan nostalgici del genere amano.

Ma se il titolo è stato finora un'esclusiva mobile per Apple Arcade (sebbene si parlasse anche di un'uscita su Steam), limitando di molto la sua fruizione ed esposizione, ora è tempo di guardare avanti.

Nel corso dei Nintendo Direct di oggi è stato confermato che arrivato il momento di godersi il titolo di Sakaguchi in maniera degna.

Questo implica che l'esclusività del titolo su Apple Arcade è terminata, lasciando aperta la possibilità di giocarlo anche su console, durante l'inverno 2024, con il titolo di Fantasian: Neo Dimension.

La prima parte di Fantasian è stata lanciata su Apple Arcade il 2 aprile 2021, e dopo anni è ora il momento giusto per vedere il titolo approdare su altre piattaforme.

Oltre a essere un JRPG creato da un autore di grande fama, Fantasian si distingue anche per la sua estetica unica, con diorami fatti a mano.

Senza dimenticare alcune tracce della colonna sonora, composte dal leggendario Nobuo Uematsu, noto per il suo lavoro su Final Fantasy e non solo. Restiamo ora in attesa di una data di rilascio maggiormente precisa, che immaginiamo arriverà nelle prossime settimane.

Nella nostra recensione di Fantasian vi avevamo spiegato in ogni caso che «non si accontenta della fama di essere "il nuovo gioco di Sakaguchi", prendendo ciò che ha reso celebre Final Fantasy e mettendosi sulle spalle il rischio di ammodernarlo nelle meccaniche chiave.»