Soldi infiniti in Starfield? C'è il trucco, ed è facile

Starfield è disponibile ufficialmente dalla giornata di oggi, ma a quanto pare già piovono trucchi e consigli su come affrontare al meglio l'avventura.

Il titolo, giocabile anche su Xbox Series S, ha infatti diversi assi nella manica.

Ad esempio da poco è emerso che fare sesso nel gioco potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

Ora, dopo che è stato confermato che un celebre trucchetto di Skyrim non funziona in Starfield, qualcuno ha trovato un modo per generare soldi infiniti.

I crediti sono fondamentali nella galassia di Bethesda, visto che ve ne serviranno molti se volete acquistare armi, armature, potenziamenti, risorse, componenti per le astronavi e altro ancora.

Avrete anche bisogno di un bel po' di denaro se intendete crearvi la vostra via d'uscita dalle situazioni più spinose, assumere nuovi membri dell'equipaggio per la vostra nave e finanziare ulteriori aggiornamenti e riparazioni per il vostro equipaggiamento.

Se volete generare un reddito vero e proprio, ci sono alcuni modi per farlo, tra cui completare lavoretti per gli NPC, vendere oggetti di valore o il buon vecchio furto. Se tutto questo vi sembra un lavoro faticoso, potete sempre provare un trucco per il denaro infinito.

Lo YouTuber vNivara ha pubblicato online un video che illustra i passaggi necessari per guadagnare tutti i soldi di cui si ha bisogno, e il procedimento è piuttosto semplice (via GamingBible).

Il video mostra il giocatore che trova Jemison nella città di New Atlantis, per poi riuscire a varcare i confini della mappa usando il suo fidato Boost Pack e attraversare parti della città che Bethesda probabilmente non voleva che raggiungesse.

Dopo qualche minuto di perseveranza, il giocatore finisce letteralmente sotto la mappa e può accedere così a diversi forzieri nascosti sotto i negozi.

È quindi possibile reclamare tutti i beni necessaria senza alcuna ripercussione, compresi crediti e oggetti costosi, per poi resettare gli inventari dei venditori facendo passare il tempo per 48 ore.

Come qualcuno abbia trovato il suo glitch è un'altra questione, ma se siete alla ricerca di un modo semplice e veloce per riempire le vostre tasche, questo è il caso.

Se invece volete giocare pulito, non perdetevi le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento.

Lasciando da parte i trucchi, Todd Howard ha da poco difeso l'esclusività del suo ultimo e imponente gioco spaziale.