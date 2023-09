No, il miglior trucco di Skyrim non funziona in Starfield

Starfield, il nuovo gioco di ruolo sci-fi di Bethesda, è disponibile da oggi, sebbene i fan hanno già scovato chicche e curiosità di ogni genere, anche legate a Skyrim.

Il titolo, giocabile anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha dalla sua un carico di Easter Egg considerevole.

Ad esempio, acuni giorni fa un fan si sarebbe accorto di un particolare omaggio presente in Starfield dedicato a The Elder Scrolls 6.

Ora, come riportato anche da GamingBible, alcuni giocatori hanno sperimentato anche uno dei vecchi trucchi presenti in altri classici Bethesda: rubare con un secchio.

Come molti sapranno, in The Elder Scrolls V: Skyrim - ma anche in Fallout 4 - se si prendeva un secchio e lo si metteva sopra la testa dei PNG, si poteva derubarli dei loro effetti personali senza temere che si arrabbiassero e cercassero di uccidervi.

Molti giocatori hanno voluto ricreare questo trucco in Starfield per vedere se funziona ancora, anche se a quanto pare sono rimasti delusi.

Sebbene sia possibile posizionare un secchio sulla testa delle persone come nei giochi precedenti, come confermato da diversi post su Reddit, gli NPC possono vedere attraverso il secchio mentre voi tentate di derubarli.

Questo significa che non potrete rubare alla vecchia maniera, ma dovrete far uscire l'NPC dalla stanza o commettere una rapina alla luce del sole affrontandone le conseguenze.

È deludente, ma ha anche senso: il trucco del secchio rendeva stupidamente facile derubare le persone alla cieca (letteralmente) e in un gioco come Starfield, che si basa sul crafting e sulla raccolta di materiali, avrebbe senza dubbio rovinato la sospensione dell'incredulità.

Restando in tema, un video mostra il gioco Bethesda in esecuzione in 8K con 30fps su una NVIDIA GeForce RTX 4090, per un risultato realmente sorprendente.

Ma non solo: se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del titolo, non perdetevi le nostre guide dedicate al gioco.

Infine, nella recensione di SpazioGames della nostra Stefania è emerso che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»