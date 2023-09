Fare sesso in Starfield potrebbe essere più utile del previsto

Starfield è disponibile ufficialmente dalla giornata di oggi, ma continuano a emergere dettagli sul gioco, inclusa l'utilità di fare sesso durante l'avventura.

Il titolo, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon) include infatti delle romance come la stragrande maggioranza di RPG sul mercato.

Advertisement

Come molti di voi sapranno, in Starfield potremo infatti relazionarci sentimentalmente con solo quattro personaggi in tutto l'universo.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, a quanto pare i giocatori possono ottenere un notevole incremento di XP proprio facendo sesso.

Come evidenziato sul Reddit di Starfield, gli utenti otterranno un incremento di esperienza del 15% quando dormiranno con un compagno.

Questo piccolo buff si chiama "Sicurezza emotiva" e ha una durata di 24 minuti. È simile ma migliore della classica condizione di riposo del 10%, che si ottiene dormendo senza un compagno al proprio fianco.

Tuttavia, è meglio ricordare che in Starfield non si possono avere storie di una notte. Per questo motivo, per beneficiare di questo aumento di XP, è necessario lavorare costantemente attraverso una delle opzioni romantiche disponibili.

Nel gioco, lo ricordiamo, è possibile fare amicizia con Andreja, Barrett, Sarah e Sam Coe, e alla fine vi verrà data la possibilità di impegnarvi con loro. A quel punto, avrete la possibilità di passare la notte nel vostro letto con la persona scelta al vostro fianco.

Le relazioni aperte, inoltre, non sono in discussione. Una volta che vi siete impegnati con un partner, non potrete più avere una relazione con nessun altro, a meno che non decidiate di porre fine al vostro impegno, nel caso in cui ci abbiate ripensato.

Lasciando da parte il sesso, Todd Howard ha difeso l'esclusività del suo nuovo gioco spaziale, rivelando che la cosa non può che fare bene al marchio Xbox.

Infine, se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del titolo, non perdetevi le nostre guide in costante aggiornamento.