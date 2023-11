Smart TV LG OLED B3 a meno di 850€ per il Black Friday di MediaWorld!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte in corso, segnaliamo che presso le pagine del rivenditore MediaWorld potete portare a casa la splendida TV LG OLED B3 approfittando di un corposo sconto: normalmente prezzata 1043,99 euro, la TV è proposta a 999 euro, ma è possibile avere un ulteriore 15% di sconto sul carrello una volta che si procede all'acquisto.

LG OLED B3, chi dovrebbe acquistarlo?

I pannelli OLED permettono di avere una qualità dell'immagine e una resa cromatica davvero fuori scala: ecco perché un pannello come LG OLED B3 è una soluzione perfetta per chi vuole godersi il massimo dei suoi film e dei suoi videogiochi preferiti.

Inoltre, è dotato di processore intelligente a7 di sesta generazione, che permette di sfruttare deep learning e intelligenza artificiale per ottimizzare i contenuti e rendere perfino più luminosi i volti dei protagonisti che si muovono sul vostro schermo.

La TV è inoltre dotata dello splendido telecomando puntatore di casa LG, che vi permette di navigare sulle interfacce e i menù, selezionando i vostri contenuti preferiti, spostando un cursore usando proprio il telecomando come se fosse una sorta di puntatore, anziché premendo i pulsanti. È una funzionalità molto comoda anche per l'uso della tastiera su schermo.

LG OLED B3 sfrutta anche Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, per il massimo dela resa delle immagini e del comparto sonoro.

