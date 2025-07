Arriva una svolta inaspettata nel mondo dei videogiochi survival/horror: lo studio scozzese No Code noto per perle indie come Stories Untold e Observation, oltre che per lo sviluppo in corso di Silent Hill: Townfall ha annunciato oggi il proprio rebranding. D’ora in avanti, il team opererà con il nuovo nome Screen Burn Interactive

Jon McKellan, fondatore e creative director, ha dichiarato:

«Non siamo più quelli del 2015… avevamo bisogno di un nome che rispecchiasse ciò che è sempre stato al centro dei nostri giochi: la sensazione imperfetta della vecchia tecnologia e il segno indelebile di una storia che resta nella mente.»

Questa trasformazione arriva in un momento cruciale: lo sviluppo di Silent Hill: Townfall, realizzato in collaborazione con Konami e Annapurna Interactive, procede senza interruzioni.

Il progetto mantiene il suo spirito originale, nonostante la trasformazione aziendale. La conferma arriva direttamente da McKellan, che sottolinea come il nuovo nome richiami “il fantasma di un’immagine impressa su un vecchio schermo CRT”, un’idea metaforica scelta per esprimere una memora visiva persistente ed emotivamente profonda.

Cosa significa questo per Silent Hill: Townfall? Innanzitutto, la promessa di qualità narrativa e atmosfera horror tipiche di No Code rimangono in campo. Lo sviluppo prosegue regolarmente e i partner, Konami e Annapurna, sono ancora ufficialmente coinvolti.

Non sono stati ancora annunciati nuovi dettagli di gameplay o trailer, ma il rebranding suggerisce una preparazione più matura per i futuri reveal e materiali promozionali.

In calendario ci sono importanti eventi estivi (THQ Nordic Showcase, S-PARTY, Tokyo Game Show) in cui potrebbe emergere qualche anticipazione ufficiale.

il rebranding in Screen Burn Interactive non compromette lo sviluppo, anzi, sembra rafforzarlo, presentando il team con una nuova identità che rispecchia meglio la propria visione artistica.

Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali su Townfall, uno dei titoli più interessanti nel panorama horror per i prossimi anni.