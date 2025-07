Il mondo delle console domestiche si prepara a una piccola rivoluzione energetica grazie a Sony, che ha annunciato lo sviluppo di una modalità Power Saver per PlayStation 5 destinata a ridurre significativamente i consumi elettrici durante il gaming.

L'iniziativa rappresenta un cambio di paradigma nell'industria videoludica, dove finora l'attenzione si è concentrata principalmente sulle prestazioni grafiche e sulla potenza di calcolo, spesso a discapito dell'efficienza energetica.

Questa novità potrebbe influenzare profondamente le abitudini dei giocatori e aprire la strada a nuove strategie di sviluppo per l'intera industria.

Shuzo Kikuchi, vicepresidente del product management di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che la funzionalità permetterà ai giochi supportati di ridurre automaticamente le prestazioni quando attivata.

Il meccanismo funziona come una sorta di "modalità eco" per console, simile a quelle già presenti negli smartphone e nei laptop moderni.

Tuttavia, Sony ha chiarito che non tutti i titoli beneficeranno immediatamente di questa opzione: solo i giochi specificamente ottimizzati potranno sfruttare la tecnologia di scaling delle prestazioni.

Le limitazioni tecniche sono però evidenti e potrebbero scoraggiare alcuni utenti. La modalità VR risulterà completamente inaccessibile quando il Power Saver è attivo, mentre alcune funzionalità di gameplay subiranno restrizioni variabili a seconda del titolo specifico.

Sony ha mantenuto un approccio piuttosto vago riguardo questi aspetti, lasciando agli sviluppatori la responsabilità di definire quali elementi dei loro giochi saranno interessati dalle limitazioni.

L'introduzione del Power Saver si inserisce nella più ampia iniziativa ambientale Road to Zero lanciata da Sony nel 2010, che mira alla neutralità carbonica dell'azienda.

Questo approccio riflette una crescente sensibilità del settore tecnologico verso le questioni climatiche, particolarmente rilevante in un periodo in cui i consumi energetici dei dispositivi elettronici sono sotto costante scrutinio pubblico.

Interessante notare come questa funzionalità potrebbe gettare le basi per una presunta console portatile PS5 di cui si vocifera da mesi negli ambienti specializzati. Una modalità di risparmio energetico risulterebbe fondamentale per un dispositivo mobile, dove l'autonomia della batteria rappresenta sempre il principale limite tecnico.

Se Sony stesse davvero sviluppando una versione handheld della sua console ammiraglia, il Power Saver potrebbe essere il primo tassello di un puzzle più complesso.

Parallelamente al Power Saver, l'aggiornamento beta introduce un'altra funzionalità molto attesa: la possibilità di connettere simultaneamente i controller DualSense a quattro dispositivi diversi.

Fino ad oggi, i giocatori dovevano ripetere continuamente la procedura di associazione ogni volta che volevano utilizzare il controller su PC, Mac, smartphone o altri device compatibili. La nuova feature elimina questa seccatura, permettendo di passare rapidamente da una piattaforma all'altra senza perdite di tempo.

Questa miglioria risponde alle esigenze di un pubblico sempre più multi-piattaforma, che utilizza lo stesso controller per giocare su console, computer e dispositivi mobili durante la giornata.

L'implementazione riflette l'evoluzione del gaming moderno, dove i confini tra le diverse piattaforme si stanno progressivamente assottigliando.

Sony ha precisato che la fase di test sarà limitata a utenti selezionati in specifici paesi, senza però rivelare quali nazioni saranno coinvolte nell'esperimento. Gli inviti per partecipare alla beta verranno inviati via email il 24 luglio, con istruzioni dettagliate per l'installazione dell'aggiornamento di sistema.

È importante sottolineare che la modalità Power Saver, pur essendo stata annunciata insieme agli altri contenuti della beta, non sarà effettivamente testabile durante questa fase preliminare.

Il rilascio globale dell'aggiornamento è previsto "nei prossimi mesi", secondo le dichiarazioni ufficiali dell'azienda giapponese. Questa strategia di distribuzione graduale rispecchia l'approccio cautelativo di Sony verso le innovazioni di sistema, preferendo testare approfonditamente le nuove funzionalità prima di renderle disponibili all'intera base utenti mondiale.