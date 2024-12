Skyrim vi farà "perdere la testa", letteralmente

Gli appassionati di Skyrim da tempo ricevono mod di ogni genere, in grado di stravolgere spesso e volentieri il gioco.

Il titolo Bethesda (che trovate anche su Amazon) è del resto amato da una legione di fan.

Basti pensare che di recente è stata rilasciata The City of Snow Elves, la prima parte della trilogia dei fan The Heritage of Light, incentrata sulla vita di una comunità elfica dimenticata.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder Seb263 ha rilasciato la Next-Gen Decapitations Mod per il leggendario RPG d'azione di Bethesda.

La Next-Gen Decapitations Mod risolve tutti i crash legati alle decapitazioni nel gioco. Questo include i malfunzionamenti causati dagli overlay di RaceMenu o dai cambiamenti nell’aspetto degli NPC.

Ma non finisce qui, visto che la mod aggiunge anche delle caratteristiche davvero interessanti, come il volo dei caschi e effetti personalizzabili di rotazione delle teste.

La mod elimina i glitch sui volti, sul collo e sui capelli durante le decapitazioni, rendendo tutto incredibilmente fluido e naturale.

Una volta decapitati, gli NPC non emettono più suoni, per un'esperienza più realistica.

Tra le altre cose è possibile personalizzare l'effetto della rotazione delle teste e dei caschi, con animazioni molto più dinamiche e spettacolari. I capelli sono tagliati in modo preciso al collo per una decapitazione più realistica.

Inoltre, grazie al ritorno delle fisiche HDT/SMP, i capelli si muovono in modo naturale dopo la separazione della testa.

In sintesi, si tratta dell'ennesima mod che gli amanti di Skyrim non vorranno perdere. Se vuoi migliorare l’esperienza delle decapitazioni nel gioco, puoi scaricarla subito qui, gratuitamente.

Restando in tema di mod per il gioco, qualcuno ha portato MediEvil in Skyrim, per qualche motivo, e il risultato non è per niente male.

Infine, un modder ha migliorato ogni texture di Skyrim usando vari modelli di upscaling per conservare i dettagli, in un unico download gratis.