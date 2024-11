Potete rendere Skyrim più bello in un colpo solo

Negli ultimi anni, The Elder Scrolls V: Skyrim ha ricevuto innumerevoli pacchetti di texture HD che ne migliorano l'aspetto grafico, ma il processo di installazione di ogni pacchetto singolo poteva essere lungo e laborioso.

Ora, un modder chiamato M Waqas ha realizzato un unico pacchetto di texture HD che riunisce e potenzia tutte le texture del gioco, rendendo più semplice l’aggiornamento grafico per chi è nuovo o vuole ottimizzare la grafica di Skyrim (gioco che trovate su Amazon) in un solo passaggio.

Del resto, c'è chi era riuscito già a rendere il gioco così bello da sembrare irriconoscibile, quindi la cosa non sorprende così tanto.

Come riportato anche da DSO Gaming, questo pacchetto è perfetto per i nuovi giocatori o per chi desidera migliorare tutte le texture di Skyrim in modo uniforme, senza bisogno di installare singole mod.

Chi ha già modificato ampiamente il gioco con altre texture potrebbe invece non trovarlo necessario.

In dettaglio, M Waqas ha migliorato ogni texture di Skyrim usando vari modelli di upscaling per conservare i dettagli, successivamente lavorando su ciascuna in Photoshop per correggere eventuali difetti e ottimizzare la qualità al massimo livello possibile.

Questo lavoro meticoloso ha richiesto quasi un anno di impegno da parte del modder.

Il pacchetto include texture 2K per i paesaggi, mentre le texture per le architetture variano tra 1K e 2K.

Alcune grandi statue sono state portate a risoluzione 4K, e le armature e gli abiti ora presentano texture di 1K per elmi, guanti e stivali, con una risoluzione di 2K per le armature del busto.

Chi desidera migliorare l’aspetto di Skyrim può scaricare questo pacchetto di texture HD, disponibile gratuitamente, qui.

Restando in tema, alcune settimane fa un altro fan ha preso sempre il classico Bethesda e lo ha avvicinato a quello che potrebbe essere comparto grafico di The Elder Scrolls 6.