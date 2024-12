Skyrim offre un nuovo DLC gratis dei fan dedicato agli elfi

Gli appassionati di Skyrim hanno un nuovo motivo per tornare nelle fredde terre di Tamriel.

Il modder Buresjakub2003 ha appena rilasciato una nuova espansione creata dai fan, dal titolo The City of Snow Elves (via DSO Gaming).

Questa mod introduce una città completamente nuova, arricchita da nuove missioni, NPC unici e addirittura finali multipli, che promettono un’esperienza rinnovata e immersiva.

The City of Snow Elves è la prima parte della trilogia The Heritage of Light, incentrata sulla vita di una comunità elfica dimenticata.

La città, che rappresenta il cuore pulsante della mod, è ricca di segreti: ospita diverse stanze esplorabili, luoghi nascosti, mondi affascinanti e personaggi indimenticabili.

Per avviare l'avventura, i giocatori dovranno cercare il diario di Vyrthur, nascosto in una cassa su una finestra del balcone nella Forgotten Vale.

Una volta raggiunta la City of Light, spetterà al giocatore scegliere da che parte schierarsi, una decisione che avrà conseguenze sul finale della storia.

La mod offre ben quattro finali differenti, ciascuno influenzato dalle decisioni prese durante il gameplay.

Per ottenere il “miglior finale”, i giocatori dovranno completare diverse missioni e fare le scelte giuste.

Al contrario, il “peggior finale” si sblocca selezionando una serie di frasi specifiche durante i dialoghi cruciali.

Chi vuole immergersi in questa nuova avventura dovrà armarsi di pazienza e installare alcune mod necessarie per il funzionamento dell’espansione: FSMP – Faster HDT-SMP, Judgement – A Light Based Spell Pack, KS Hairdos SSE

True Snow Elf Race e True Snow Elf Race Improved Textures, e successivamente cliccare a questo indirizzo.

Con il suo approccio narrativo e la vasta gamma di contenuti, The City of Snow Elves rappresenta un’aggiunta intrigante per i fan di Skyrim.

Per chi quindi non si farà scoraggiare dai requisiti tecnici, questa espansione promette ore di avventura e un ritorno memorabile nel mondo di Tamriel.

Restando in tema, alcuni giorni fa un altro modder ha migliorato ogni texture di Skyrim usando vari modelli di upscaling per conservare i dettagli, in un unico download gratis.

Ma non solo: c'è anche un'altra mod di Skyrim che aggiunge una nuova isola esplorabile con una quest originale e un sistema di riconquista del territorio.