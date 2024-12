Qualcuno ha portato MediEvil in Skyrim, per qualche motivo

Se siete fan di MediEvil e amate Skyrim, c'è una nuova mod che potrebbe essere il mix perfetto tra nostalgia e innovazione.

Il modder KorinOo (tramite DSOGaming) ha pubblicato una versione iniziale di MediEvil: Hero of Gallowmere, un progetto che mira a ricreare le prime quattro aree del classico per PlayStation all’interno dell’universo di Skyrim.

Il titolo di Bethesda (lo trovate su Amazon) accoglie quindi Sir Daniel Fortesque e un’avventura che lo porterà a esplorare il regno di Gallowmere per fermare il malvagio stregone Zarok, responsabile di aver rubato le anime dei viventi per risvegliare un esercito di non morti.

Un modo per tornare nel mondo di MediEvil dopo le ultime delusioni sul mancato annuncio di nuovi remake dei vari episodi della saga. Il rumor relativo all'arrivo di MediEvil 2 Remake a maggio in occasione di un PlayStation Showcase si è rivelato essere falso, infatti, e questa mod potrebbe darvi soddisfazione.

L’esperienza è lineare, ma arricchita da atmosfere gotiche, enigmi e personaggi eccentrici che riportano in vita lo spirito dell’originale. La mod include una colonna sonora inedita, creata appositamente per amplificare l’atmosfera di Halloween, e offre anche la possibilità di potenziare Sir Daniel con nuovi equipaggiamenti.

Sebbene non ricrei l’intero gioco, questa piccola avventura è un tributo fedele che merita di essere provato dai nostalgici e dagli appassionati di mod, e la potete scaricare ovviamente da NexusMods.

Ed è solo una delle tantissime mod che trovate per Skyrim, come sapete bene, visto che spesso vi raccontiamo dell'arrivo di queste rielaborazioni sul portale dedicato alle mod.

Oltre a quelle che rendono il titolo più bello dal punto di vista estetico, con texture ed elementi del gioco portati alla risoluzione massima delle macchine moderne, c'è chi aggiunge sempre più contenuti o crea delle soluzioni per alcuni fan in particolare: come quelli degli elfi, per cui ci sono contenuti specifici.