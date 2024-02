Skyrim, qualcuno ha creato una nuova area esplorabile (ed è gratis)

Skyrim è un gioco che non passerà mai davvero di moda, tanto che adesso qualcuno ha deciso di aggiungere un'area esplorabile nuova di zecca.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è da tempo al centro del lavoro dei modder.

Basti pensare che il creatore del modpack Nolvus per The Elder Scrolls V: Skyrim ha annunciato una nuova versione dello stesso pacchetto.

Ora, dopo avervi mostrato anche Lordbound, DLC dei fan completamente gratuito da scaricare, è tempo di una novità altrettanto interessante.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una mod che merita l'attenzione dei fan di The Elder Scrolls è "Midwood Isle", creata da un team guidato da tale "DdsLedg".

Questa, come suggerisce il nome, aggiunge un'isola completamente nuova da esplorare a Tamriel e, soprattutto, è completamente gratuita da scaricare ora via Nexusmods.

«Viaggia verso la casa dei Sonmer, l'Isola di Midwood, un'isola a nord-ovest, molto al di fuori dei confini di Tamriel», si legge nella descrizione della mod.

«Scopri i Sonmer, la loro storia e le loro credenze, mentre affronti nuovi nemici, risolvi enigmi, esplori dungeon e altro ancora».

L'autore della mod menziona che per accedere all'Isola di Midwood nella mod sono necessarie le espansioni Dawnguard, Dragonguard e Hearthfire.

Inoltre, da quanto si evince dalle FAQ, la mod "Midwood Isle" è disponibile solo su PC e non su console, poiché non si fa menzione di altre piattaforme.

Uno degli aspetti positivi di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, uscito nel 2016, è che i giocatori di PlayStation e Xbox hanno accesso a una vasta selezione di mod, quindi in alternativa ci saranno sempre molti altri contenuti creati dalla community tra cui scegliere.

Ciò dimostra in ogni caso quanto Skyrim sia ancora molto giocato a circa dodici anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.

Infine, nel caso in cui Xbox inizi a portare le sue esclusive su PS5, sono in molti a credere che tocchi anche al prossimo The Elder Scrolls VI.