Skyrim: Lordbound aggiungerà "60 ore" di nuovi contenuti, gratis, grazie ai fan

Skyrim è ancora un gioco davvero molto giocato, tanto che ora qualcuno è pronto a renderlo ancora più ricco con un'espansione dei fan realmente imponente.

Il classico Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è da tempo bersaglio dei modder e non solo.

Advertisement

Del resto, di recente il creatore del modpack Nolvus per The Elder Scrolls V: Skyrim ha annunciato una nuova versione dello stesso pacchetto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Lordbound, completamente gratuito da scaricare, è un DLC che aggiungerà una vera e propria nuova regione.

Si parla di tre chilometri quadrati, con oltre - reggetevi forte - 40 nuove missioni e 50 nuovi dungeon.

Complessivamente, gli sviluppatori ritengono che i giocatori impiegheranno più di 60 ore per scoprire tutto ciò che Lordbound ha da offrire, sia per le missioni principali che per quelle secondarie.

E non è tutto: una delle missioni principali promette di essere la più grande quest che i giocatori abbiano mai sperimentato in Skyrim.

È una promessa non da poco e non vediamo l'ora di vederla coi nostri occhi. Inoltre, si dice anche che le nostre scelte avranno un impatto sull'esito e sullo "stato" dell'area del DLC, oltre al fatto che Lordbound vanterà una colonna sonora originale e PNG doppiati.

Del resto, pare proprio che la mod sia in sviluppo da ben sei anni, sebbene l'unico problema è che non abbiamo idea di quando verrà rilasciata. Non ci resta quindi che attendere novità, ci auguriamo a breve.

Ciò dimostra - come se ce ne fosse bisogno - quanto Skyrim sia ancora molto giocato a circa dodici anni dalla sua uscita.

Del resto, sempre The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda.

Restando in tema, supponendo che Xbox inizi a portare molte delle sue esclusive su PS5, non c'è motivo di credere che l'azienda non lo faccia anche con The Elder Scrolls VI.